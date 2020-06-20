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花蓮黃金峽谷落石砸傷3人 救出2人一重傷者待援

聯合報 / 記者王燕華／花蓮縣即時報導

一支11人溯溪團今天到花蓮縣秀林鄉三棧南溪的黃金峽谷溯溪，三名女性溯溪客在瀑布最上層遭落石擊中，一人重傷，另兩人分別是手部骨折、大腿撕裂傷。救難人員經過長途跋涉，傍晚5時30分左右接觸到兩名輕傷者，初步包紮後已送醫，預計晚間7時左右接觸到另一名傷患。

花蓮縣消防局第一大隊大隊長朱哲民說，消防局與民間團體合作，共出動5梯次約40人趕往救援。傍晚5時30分，在三棧南溪水圳取水口「中美合作」處接觸到兩名輕傷者及其他3名同行團員，初步檢查發現一人左大腿撕裂傷，一人右手臂閉鎖性骨折，都沒有生命危險，包紮後已將傷者送到停車場，再由救護車送往花蓮慈濟醫院救治。

至於另一名傷者，報案者表示昏迷動彈不得。救難人員傍晚接觸到同行友人，對方表示，傷者沒有明顯外傷，但昏迷不醒，有一名團員陪她在原處待援。朱哲民說，事故現場距離約4個小時，預估晚間7時前，救難人員應該可以與傷者接觸。

朱哲民說，今天空勤直升機有出動支援，但飛抵峽谷上方時，發現雲霧繚繞，沒辦法空勘，夜間也不可能執行救援任務。待接觸到患者後，可能必須以人力將她救出送醫。

位於太魯閣國家公園內的黃金峽谷，因為屬於生態保護區，入園必須提出申請，太管處初步了解，這支溯溪團並未申請，涉違反國家公園法，可依法開罰每名團員一人3000元。

花蓮縣太魯閣國家公園內的黃金峽谷，下午傳出落石砸傷3人意外。圖／太管處提供
花蓮縣太魯閣國家公園內的黃金峽谷，下午傳出落石砸傷3人意外。圖／太管處提供
花蓮縣太魯閣國家公園內的黃金峽谷，下午傳出落石砸傷3人意外，其中一人左大腿撕裂傷，已送醫治療。圖／太管處提供
花蓮縣太魯閣國家公園內的黃金峽谷，下午傳出落石砸傷3人意外，其中一人左大腿撕裂傷，已送醫治療。圖／太管處提供
花蓮縣太魯閣國家公園內的黃金峽谷，下午傳出落石砸傷3人意外，其中一人右手臂閉鎖性骨折，已送醫治療。圖／太管處提供
花蓮縣太魯閣國家公園內的黃金峽谷，下午傳出落石砸傷3人意外，其中一人右手臂閉鎖性骨折，已送醫治療。圖／太管處提供

溯溪 太魯閣國家公園 骨折

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