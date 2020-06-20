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麗寶樂園斷軌雲霄飛車停擺 15名遊客從16層樓高處走下
台中后里麗寶樂園斷軌式的雲霄飛車遊樂設施「搶救地心」，今天上午11時許，車廂突然卡在約16層樓高無法運作，工作人員只好請設施上15位遊客離開座位，從16層樓的高處安全走下，麗寶樂園同時給予每人150元的餐券壓驚，目前已恢復正常運作。
一名網友在報廢公社公開版PO出搶救地心車廂卡在軌道上不動的照片，並指出「卡住了，已有工作人員上去處理」。網友紛紛留言「可遇不可求」、「已經卡好幾次」、「還好不是垂直卡住」、「恐怖喔」。
麗寶樂園表示，今天上午11時5分，搶救地心設施啟動安全機制，車廂因此停在軌道無法運作，工作人員依SOP規定處理，引導車廂上15名遊客安全步行下來回到地面，並致贈每人150元餐券小紅包壓驚，遊樂設施經測試安全無虞後，已於下午1點半重新開放。
麗寶樂園指出，「搶救地心」在安全機制啟動的說明看板上，告知該設施可能因6級以上陣風、下雨或霧氣，都可能啟動安全機制，使列車暫停動作。
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