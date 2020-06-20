花蓮黃金峽谷傳落石砸3人1人昏迷 消防人員趕往救援

太魯閣國家公園內的花蓮縣秀林鄉黃金峽谷，今天下午傳出有3名女性遊客溯溪時，遭落石砸傷，報案民眾表示有1人昏迷，兩人無法行走。消防局已組成30人的救難小組上山搜救，因山路難行耗時，約需4小時才能抵達救援位置；太管處初步了解，這個溯溪團約有12人，並未申請入園。

據了解，3名傷者一人重傷無法動彈，一人大腿有15公分長、5公分寬的大面積挫傷，且深度很深，另一人手臂挫傷，傷勢較輕，包紮即可。

花蓮縣消防局副局長吳兆遠表示，今天下午1時20分接獲報案，報案民眾表示一個溯溪團今天到黃金峽谷溯溪，其中3名女性在瀑布最上層，遭落石擊中受傷。目前救難小組已出發，約需4小時抵達事故地點，若接觸到傷者，將會先移到空曠地點，等待空勤直升機是否能夠支援吊掛，若無法直升機吊掛，可能約需7、8個小時才能完成救援。