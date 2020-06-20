林口民眾被提告還送匾額 全因員警太貼心
被告還送匾額！新北市林口區69歲的任姓男子，因噪音問題長期與徐姓鄰居不合，遭對方提告妨害名譽，轄區員警不僅多次前往，協助兩方處理噪音問題，還在製作筆錄時協調是否撤告，勸告「提告傷感情」，讓任男覺得「揪甘心」，今天前往林口警分局忠孝派出所送出寫有「親民楷模」等字樣的兩塊匾額。
據悉，任男與徐姓男子同住一棟大樓，雙方因互相認為對方常發出噪音打擾生活，皆多次報警，投訴對方妨害安寧，也因此轄區忠孝派出所常到場處理雙方糾紛。
5月間任與徐在大樓大廳遇到並發生爭執，任因一時氣憤脫口罵人，被徐提告妨害名譽，雙方到派出所製作筆錄。員警認為鄰居不要對簿公堂、傷了和氣，貼心協調許久，雖最後徐仍堅持提告，但也讓被提告的任姓男子對員警的熱心印象深刻，今天前往忠孝所，送出寫有「親民楷模」等字樣的兩塊匾額，感謝員警的熱心助民。
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