台中望高寮撞傷7名學生 肇事少年疑車速快轉彎失控
在工廠打工的16歲陳姓少年，今天上午騎機車路經中市南屯區望高寮夜景平台附近，疑車速太快，再加上下坡轉彎失控，撞到進行校外教學健行的嶺東高中學生，造成7名學生受傷，其中何姓女學生左腳骨折，經送醫治療，警方將針對陳姓少年無照駕駛開罰，至於撞傷學生部分屬告訴乃論，受傷的學生尚未提出告訴。
警方調查，陳姓少年今天上午9時20分，騎普通重型機車沿台中市中台路往永春南路（下山）方向行駛，騎至望高寮夜景平台轉彎處，疑因車速快、操作轉彎不當，自摔後機車滑行撞到嶺東高中一年級在該處健行活動的4男3女學生。
陳姓少年所騎肇事的黑色機車，倒在望高寮中台路上，地面上還有長長的刮痕，機車後照鏡都撞斷，足見當時車速過快、撞擊力大，且道路旁邊掉落數瓶運動飲料瓶，皆是參加健行活動學生被撞後所掉落。
市警四分局春社派出所員警、及警消前往肇事現場處理，發現何姓、粘姓、張姓、陳姓、張姓、陳姓、楊姓等7名學生受傷，其中何姓女學生左腳骨折，其餘學生都輕微擦傷，送台中榮民總醫院治療。
肇事的陳姓少年也手腳擦傷，經檢測結果酒測值為0，無飲酒情形，警詢時他表示不知當時的車速有多快。警方將針對他無照駕駛部分開罰，至於撞傷學生部分，尚無人提出告訴。
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