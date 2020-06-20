快訊

不開鍘！黃健庭婉拒監院副院長 國民黨：民進黨非真心借重人才

油漆行大火殃及出租套房 幸住警器作用僅3人輕傷

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

26歲花姓男子18日晚間10時許夥同3名友人到新北市蘆洲區一間油漆行放火，警、消獲報趕到現場，發現花疑似因債務糾紛到油漆行討債，並丟鞭炮助陣，未料鞭炮碰到油漆等易燃物，造成火勢迅速延燒，更波及樓上王威元議員服務處以及出租房間內的居民，所幸當時因屋主有安裝住宅用火災警報器，僅有3人輕傷送醫，花姓男子及其3名友人也在警方策動下到案。

消防人員指出，蘆洲轄區內有非常多出租套房，火災時有些住戶不一定能立即知道同棟住戶其他樓層或隔間傳出煙火，往往發現時已無法逃生，也因此顯得能在偵測到火警發生後第一時間就發出警報提醒居民的住警器額外重要，蘆洲分隊也因此會同恆德里里長李常孝、溪墘里里長李永芳，19、20日前往發生火警的油漆行附近，現場協助里民申請住警器發放並宣導住警器的重要，加強民眾對於住宅用火災警報器的重視。

新北市消防局第三救災救護大隊大隊長黃弟勝也呼籲房東，務必於每間出租套房裝置住宅用火災警報器以保障房客的租屋安全，另外特別感謝蘆洲區機關團體大力支持市府，慷慨捐贈住宅用火災警報器。黃弟勝也提醒民眾，居住在5樓以下建物，沒申請過住警器的民眾，每戶可向消防分隊申請1只免費住警器，以保障居家安全。

新北市蘆洲區一間油漆行遭人投擲鞭炮縱火，延燒樓上議員服務處與出租套房。圖／新北市消防局提供
新北市蘆洲區一間油漆行遭人投擲鞭炮縱火，延燒樓上議員服務處與出租套房。圖／新北市消防局提供
消防第三大隊蘆洲分隊事後返回事故地點附近，發放住警器給里民並宣導住警器的重要。圖／新北市消防局提供
消防第三大隊蘆洲分隊事後返回事故地點附近，發放住警器給里民並宣導住警器的重要。圖／新北市消防局提供

火災

延伸閱讀

討債丟鞭炮燒油漆行 殃及樓上議員服務處

為4千債務丟鞭炮燒油漆行 波及議員服務處新北警速逮人

蘆洲油漆店傳火警殃及議員服務處 疑似縱火警調查中

發肉粽、贈防疫包 全聯有線送愛關懷寒士

相關新聞

花蓮黃金峽谷傳落石砸3人1人昏迷 消防人員趕往救援

太魯閣國家公園內的花蓮縣秀林鄉黃金峽谷，今天下午傳出有3名女性遊客溯溪時，遭落石砸傷，報案民眾表示有1人昏迷，兩人無法行...

台中望高寮撞傷7名學生 肇事少年疑車速快轉彎失控

在工廠打工的16歲陳姓少年，今天上午騎機車路經中市南屯區望高寮夜景平台附近，疑車速太快，再加上下坡轉彎失控，撞到進行校外...

油漆行大火殃及出租套房 幸住警器作用僅3人輕傷

26歲花姓男子18日晚間10時許夥同3名友人到新北市蘆洲區一間油漆行放火，警、消獲報趕到現場，發現花疑似因債務糾紛到油漆...

男子昨凶狠持刀隨機上車搶劫 投案時竟然要媽媽陪

38歲劉姓男子因缺錢花用持刀隨機行搶，昨天下午4時許趁著郭姓女子（23歲）在新北市蘆洲區復興路段上停車吃藥喝水時持刀闖入...

無照騎士衝撞健行學生 嶺東高中：1人骨折恐要開刀

台中市南屯區望高寮夜景平台附近，今天上午9時20分，有名男子騎機車因不明原因朝行人衝撞，造成6名行人受傷，其中1名高中女...

一人多角扮「投資專家」 詐欺機房詐投資客獲利逾百萬

22歲陳姓男子涉嫌透過投資網站吸引投資客上門，再由詐欺機房人員假冒投資專家，誘使被害人掏錢投資，以此詐取投資客錢財，初估...

獨／金酒員工傳猝死廠內多時單位竟無人知 死因待相驗

金門最大企業金酒公司昨天下午3點驚傳有員工猝死在停車場附近道路，這名楊姓員工倒地死亡多時，都無人察覺，直到酒廠警衛巡廠，...

總統慰問陸軍 營區前遇貨車翻車車禍

總統蔡英文趁端午節來臨，今天上午到高雄，慰勉陸軍步兵指揮部士官兵，她的車隊將抵達前，1輛載運冷凍食品的貨車，卻在陸軍步兵...

台南市消防局發布新聞提醒全國民眾 消防栓是水公司的

台南市消防局今天發布新聞表示， 台南是「全國率先試辦--消防栓測試回歸自來水公司」，要告訴全國民眾，「全國民眾普遍認為消...

影／首創！宜蘭消防用科技開眼 進出火場救災即時定位

火場救災既危險又煙霧迷路，也因此曾傳出消防員殉職憾事，宜蘭縣政府消防局今天發表全國首創的「智慧消防-救災人員即時定位系統...

疑因身體檢查有狀況 彰化男子坐軌被火車撞死

今天上午7時07分在彰化市泰和路平交道以北約100公尺處，有名男子坐在二軌道中間，被由新竹開住嘉義的臺鐵2103次區間車...

新北男持刀隨機上車搶劫　女嚇傻車輛暴衝撞人老婦重傷　

38歲劉姓男子因缺錢花用持刀隨機行搶，他昨天下午4時許趁著郭姓女子（23歲）在新北市蘆洲區復興路段上停車吃藥喝水時持刀闖...

熱門新聞

華碩女員工情緒不穩倚14樓牆外 警箭步攔截救命

妙齡女在台大醉月湖與友告別後 再見已成冰冷遺體

陸軍中士營區當摩鐵 呻吟聲大到擾同僚 陸軍：已汰除

台鐵成功彰化站間路人闖平交道遭撞斃 雙向列車延誤

扯！男法官被女法官控妨害秘密 桃園地檢搜索桃園地院

虐死7月大女嬰套塑膠袋埋沙灘 狠心父母遭當庭逮捕聲押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。