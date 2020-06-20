油漆行大火殃及出租套房 幸住警器作用僅3人輕傷
26歲花姓男子18日晚間10時許夥同3名友人到新北市蘆洲區一間油漆行放火，警、消獲報趕到現場，發現花疑似因債務糾紛到油漆行討債，並丟鞭炮助陣，未料鞭炮碰到油漆等易燃物，造成火勢迅速延燒，更波及樓上王威元議員服務處以及出租房間內的居民，所幸當時因屋主有安裝住宅用火災警報器，僅有3人輕傷送醫，花姓男子及其3名友人也在警方策動下到案。
消防人員指出，蘆洲轄區內有非常多出租套房，火災時有些住戶不一定能立即知道同棟住戶其他樓層或隔間傳出煙火，往往發現時已無法逃生，也因此顯得能在偵測到火警發生後第一時間就發出警報提醒居民的住警器額外重要，蘆洲分隊也因此會同恆德里里長李常孝、溪墘里里長李永芳，19、20日前往發生火警的油漆行附近，現場協助里民申請住警器發放並宣導住警器的重要，加強民眾對於住宅用火災警報器的重視。
新北市消防局第三救災救護大隊大隊長黃弟勝也呼籲房東，務必於每間出租套房裝置住宅用火災警報器以保障房客的租屋安全，另外特別感謝蘆洲區機關團體大力支持市府，慷慨捐贈住宅用火災警報器。黃弟勝也提醒民眾，居住在5樓以下建物，沒申請過住警器的民眾，每戶可向消防分隊申請1只免費住警器，以保障居家安全。
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