男子昨凶狠持刀隨機上車搶劫 投案時竟然要媽媽陪

38歲劉姓男子因缺錢花用持刀隨機行搶，昨天下午4時許趁著郭姓女子（23歲）在新北市蘆洲區復興路段上停車吃藥喝水時持刀闖入，威脅郭女開車，郭女不從反抗，車輛因此暴衝並逆向行駛，撞倒一名14歲黃姓學生與60歲陳姓老婦，再追撞兩輛轎車後停下，劉男見狀下車徒步逃逸，不久後到板橋警分局後埔派出所投案自首，稍早劉自首畫面曝光，只見凶狠持刀搶劫的他，在母親陪同下走到派出所門口，隨後才獨自走入所內。

據悉，劉男家住樹林區，平時從事水電工作，他曾經犯下搶奪、詐欺、槍砲等，本月9日才因案被板橋警方逮捕，昨天下午劉手持小鐮刀在蘆洲區復興路段隨機挑選目標，正巧郭女剛從超商買完水，坐在車上喝水吃藥，劉見郭車輛不動許久，便拉開副駕駛座車門上車，將刀抵在郭女頸部要脅她「開車」，郭女不服反抗，車輛因此暴衝至逆向車道，撞倒當時路過的黃姓學生與騎腳踏車經過的陳姓老婦，造成黃骨折、陳婦重傷昏迷，隨後車輛又撞到瞿男與方男駕駛的兩輛轎車才停下。

劉男見狀，錢都還沒搶到就慌忙下車逃離現場，鞋子還一隻掉在車上、一隻掉在路上，跑進一棟大樓地下室後消失無影。劉自知難逃，主動電話聯繫曾逮捕他的板橋警分局派出所巡佐投案，約莫2小時後在母親陪同下走到派出所門口，隨後獨自走進製作筆錄。