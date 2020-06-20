一人多角扮「投資專家」　詐欺機房詐投資客獲利逾百萬

22歲陳姓男子涉嫌透過投資網站吸引投資客上門，再由詐欺機房人員假冒投資專家，誘使被害人掏錢投資，以此詐取投資客錢財，初估被害財損超過百萬元；台北市警方日前接獲相關情資，16日持票搜索，查獲陳等8嫌，正持續清查犯罪餘黨及被害人。

警方調查，該詐騙集團在雙北地區民宅內設置機房，約2個月就會轉移陣地躲避查緝，陳姓主嫌招募社會新鮮人擔任機房人員，由機房人員一人分飾多角，假冒投資專家，在網路通訊軟體上成立社團及群組，營造投資群組內成員眾多、投資方向獲利精準的假象。

欲進行投資的被害人多被詐團刊登在網路上的廣告吸引，進而上門詢問，經詐團拉近特定投資群組後，即被各種「投資專家」洗腦，掏錢註冊詐團架設的虛構投資平台「克萊夫曼數位科技」，事後又陸續將錢財交由投資平台操作人員進行投資，投資款項實則匯入詐團口袋。

等到被害人頻頻虧損、想要收手時，詐團隨即封鎖所有聯絡管道，從此人間蒸發，讓被害人求助無門。

警方日前接獲相關情資後展開偵辦，6月16日前往新北市蘆洲區一處民宅搜索，當場查獲陳等8名嫌犯，查扣電腦主機15台、作案用手機11支、wifi分享器7台及詐欺講稿等贓證物；初步清查被害人達數十人，總財損超過百萬元，警詢後依組織犯罪、詐欺等罪嫌將8人移送新北地檢署偵辦，後續正持續清查犯罪同黨及被害人。