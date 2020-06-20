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獨／金酒員工傳猝死廠內多時單位竟無人知 死因待相驗
金門最大企業金酒公司昨天下午3點驚傳有員工猝死在停車場附近道路，這名楊姓員工倒地死亡多時，都無人察覺，直到酒廠警衛巡廠，才發現這場憾事，趕緊報警處理，警方獲報立即到場調查，並拉起封鎖線，至於楊姓員工的死因為何，目前內部員工都議論紛紛，死因有待檢警相驗釐清。
據金門酒廠員工透露，楊姓員工隸屬包裝作業部門，年約58歲的他平日沈默寡言，因為有身障問題，還有高血壓等病史，平日很少行走到出事的停車場附近，昨天他一如往常到福委會餐廳內用餐，但之後卻未準時到班，讓同仁們也覺得很奇怪。
員工也爆料指出，人在大白天，在廠區內倒地多時，竟然都沒人發現，一直到後來警衛在3點交班時，展開例行性巡場，才意外發現已死亡多時的楊姓男子。
對於楊姓男子的猝死，酒廠內部員工議論紛紛，有人懷疑是不是天氣太熱猝死，也有人懷疑是「中邪」。
但也有員工質疑是否內部管理出了問題，為何楊男用餐完後消失多時，卻沒人發現，且在1點30分的上班時間，人沒到班，部門主管沒察覺，也沒聯繫員工家裡或是通報警衛協尋，是否通報機制有問題，才讓一條生命無辜枉死。
對於這起意外，金酒公司總經理楊駕人表示，從監視器畫面來看，研判是意外，應是楊男走到附近不慎跌倒；至於死因則靜待檢調調查釐清，公司會盡全力協助家屬辦理撫卹與喪葬事宜。
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