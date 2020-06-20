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總統慰問陸軍 營區前遇貨車翻車車禍
總統蔡英文趁端午節來臨，今天上午到高雄，慰勉陸軍步兵指揮部士官兵，她的車隊將抵達前，1輛載運冷凍食品的貨車，卻在陸軍步兵指揮部營區大門口翻覆，司機未受傷，警方因總統車隊快到，趕緊引導車隊進入營區，未影響總統車隊行程。
據了解，冷凍食品公司貨車司機麥姓男子（37歲），今天上午10點40分左右，開車沿高雄市鳳山區凱旋路行駛，準備左轉鳳頂路，正巧就在路口陸軍步兵指揮部營區大門口側翻，正好當時總統車隊已快到營區，警方迅速動員疏導交通車流，並派員處理車禍。
約10分鐘後，總統車隊抵達營區大門，這輛大貨車還待吊車拖吊，員警趕緊引導總統車隊進入營區，才沒影響車隊行程。
麥姓司機向警方說，他從小港區載運冷凍魷魚，準備返回屏東公司，經過路口左轉時重心不穩，才翻車，他並沒受傷，不需要救護車送醫。警方對他酒測，並沒酒精反應，全案依車禍程序處理。
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