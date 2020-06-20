台南市消防局發布新聞提醒全國民眾 消防栓是水公司的
台南市消防局今天發布新聞表示， 台南是「全國率先試辦--消防栓測試回歸自來水公司」，要告訴全國民眾，「全國民眾普遍認為消防栓是消防局設置的，是屬於地方政府的財產，其實這個觀念是錯誤的」，消防局強調，消防栓其實是屬於「自來水公司」的財產…；其保養、維護由自來水事業機構負責。」消防局列管消防栓數量較水公司少5千個，是因水公司「未能同步更新數量，致使內部資料數量大於消防局列管數」。
台南市消防局說，長期以來「消防栓查察工作」就如同「捕蜂捉蛇」工作一樣，大家都既定印象本該是消防隊員應該的工作，殊不知其實消防栓保養、維護由自來水事業機構負責。「這是一項全國性的議題，我們應該勇敢嘗試與時俱進」，不該屬於消防人員的業務工作就應該回歸給專業單位，讓消防人員有充分的時間訓練與精進，以保障市民的安全。
自來水公司資深員工得知消防局說法，笑著說，「反正他們說了算」，昨天水公司長官已說明這是「歷史共業」，水公司在消防局獨立出警察單位前，就持續設置消防栓，累積多年消防局都不在意，「感恩過了幾十年消防局終於開始關心」，既然長官會全力配合消防局，基層就會配合。
消防局長李明峯表示，消防栓查察經常面臨的問題:需要2名人力執行、清除消防栓週遭障礙物、砂石、淤泥、雜草、、等，往往會造成火災時人力不足的問題及執行勤務危險，尤其車輛尖峰時段，消防人員消防栓保養維護工作由專業單位來執行，一直以來是基層消防人員的心聲，全國長期以來累積的問題本當要設法解決，消防局會一直勇敢面對挑戰，還給消防人員一個優質專業的工作環境。
消防局表示，依消防法第 17 條，「直轄市、縣（市）政府，為消防需要，應會同自來水事業機構選定適當地點，設置消防栓，所需費用由直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所酌予補助：其保養、維護由自來水事業機構負責。」。台南市政府消防局108年起主動邀請自來水公司研議探討如何有效將消防栓測試工作回歸自來水公司，會議中雙方達成共識，分為三階段試辦，第一階段安平消防分隊轄區597支，第二階段永華六區第三階段全台南市，5月4日開始試辦第一階段中，未來將視第一階段辦理情形檢討改進。
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