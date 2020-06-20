台南市消防局發布新聞提醒全國民眾 消防栓是水公司的

台南市消防局今天發布新聞表示， 台南是「全國率先試辦--消防栓測試回歸自來水公司」，要告訴全國民眾，「全國民眾普遍認為消防栓是消防局設置的，是屬於地方政府的財產，其實這個觀念是錯誤的」，消防局強調，消防栓其實是屬於「自來水公司」的財產…；其保養、維護由自來水事業機構負責。」消防局列管消防栓數量較水公司少5千個，是因水公司「未能同步更新數量，致使內部資料數量大於消防局列管數」。

台南市消防局說，長期以來「消防栓查察工作」就如同「捕蜂捉蛇」工作一樣，大家都既定印象本該是消防隊員應該的工作，殊不知其實消防栓保養、維護由自來水事業機構負責。「這是一項全國性的議題，我們應該勇敢嘗試與時俱進」，不該屬於消防人員的業務工作就應該回歸給專業單位，讓消防人員有充分的時間訓練與精進，以保障市民的安全。

自來水公司資深員工得知消防局說法，笑著說，「反正他們說了算」，昨天水公司長官已說明這是「歷史共業」，水公司在消防局獨立出警察單位前，就持續設置消防栓，累積多年消防局都不在意，「感恩過了幾十年消防局終於開始關心」，既然長官會全力配合消防局，基層就會配合。

消防局長李明峯表示，消防栓查察經常面臨的問題:需要2名人力執行、清除消防栓週遭障礙物、砂石、淤泥、雜草、、等，往往會造成火災時人力不足的問題及執行勤務危險，尤其車輛尖峰時段，消防人員消防栓保養維護工作由專業單位來執行，一直以來是基層消防人員的心聲，全國長期以來累積的問題本當要設法解決，消防局會一直勇敢面對挑戰，還給消防人員一個優質專業的工作環境。