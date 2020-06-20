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影／首創！宜蘭消防用科技開眼 進出火場救災即時定位

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導

火場救災既危險又煙霧迷路，也因此曾傳出消防員殉職憾事，宜蘭縣政府消防局今天發表全國首創的「智慧消防-救災人員即時定位系統」，建置視覺化的基礎3D圖資，消防人員進出火場，透過「科技開眼」，即時定位，知道人在那裡，狀況如何，該那裡去救人？同時，救災時的建築物內部配置、消防設備、危險物品存放處都立體化呈現，一手掌握， 人命關天下，既能有效搜人命，救災效能更高，又避免危險，不讓火場殉職的悲劇重演，讓消防人員每次救災後，都能平安步出火場。

宜蘭縣政府消防局透過經濟部工業局專案計畫，與宜眾資訊股份有限公司團隊合作，研發「智慧消防三維實境管制系統」，率全國之先，建置視覺化的基礎3D圖資、人員進出管制及人員定位系統等，協助消防救災時精確地掌握關鍵資訊，有效救災部署及人命搜救作業，其中，室內定位系統，可提供警示功能，提醒指揮官即刻派員、循線救援，協助每位消防員平安步出火場。

宜蘭縣政府消防局驗證即時定位系統功能，今天在五結鄉自然美宿舍實兵操演，以多點火災搶救、119透過視覺化3D環景協助引導受困民眾逃生、消防人員受困啟動緊急救援小組機制，並動員直升機空援，過程逼真，見證科技救災的強大功能。

演習與驗證後，宜蘭縣長林姿妙表示感動又感謝，透過科技，可保護火場中救災人員，安全地執行任務，也可以迅速引導民眾脫困；消防局長徐松奕表示，將由宜蘭帶頭做起、建立成功模式後，陸續推廣到全國。

消防局指出，消防員進火場後，因無法掌握內部空間情況、加上四周濃煙密布，能見度不足，雖僅短短數步之遙，卻因火場環境惡劣，迷失方向，怎樣都走不到出口，如桃園敬鵬工廠大火，造成勇消殉職，透過智慧消防系統，可讓消防員不再無助，因掌握救災資訊，不像過去僅依靠厚重紙本搶圖面判讀，幾乎盲目衝火場，而如臺北市KTV惡火，更凸顯業者消防安全自主管理重要性，消防與時俱進，結合科技，提升防災及救災效能。

宜蘭縣政府消防局今天發表全國首創的「智慧消防-救災人員即時定位系統」，成功驗證與演練。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府消防局今天發表全國首創的「智慧消防-救災人員即時定位系統」，成功驗證與演練。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府消防局驗證即時定位系統功能，今天在五結鄉自然美宿舍實兵操演，並動員直升機空援，過程逼真，見證科技救災的強大功能。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府消防局驗證即時定位系統功能，今天在五結鄉自然美宿舍實兵操演，並動員直升機空援，過程逼真，見證科技救災的強大功能。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府消防局驗證即時定位系統功能，今天在五結鄉自然美宿舍實兵操演，並動員直升機空援，過程逼真，見證科技救災的強大功能。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府消防局驗證即時定位系統功能，今天在五結鄉自然美宿舍實兵操演，並動員直升機空援，過程逼真，見證科技救災的強大功能。記者羅建旺／攝影
「即時定位系統」建置視覺化的基礎3D圖資，消防人員進出火場，透過「科技開眼」，即時定位，知道人在那裡，狀況如何，該那裡去救人？記者羅建旺／攝影
「即時定位系統」建置視覺化的基礎3D圖資，消防人員進出火場，透過「科技開眼」，即時定位，知道人在那裡，狀況如何，該那裡去救人？記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府消防局驗證即時定位系統功能，今天在五結鄉自然美宿舍實兵操演，並動員直升機空援，過程逼真，見證科技救災的強大功能。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府消防局驗證即時定位系統功能，今天在五結鄉自然美宿舍實兵操演，並動員直升機空援，過程逼真，見證科技救災的強大功能。記者羅建旺／攝影

消防員 物聯網 演習

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