影／首創！宜蘭消防用科技開眼 進出火場救災即時定位

火場救災既危險又煙霧迷路，也因此曾傳出消防員殉職憾事，宜蘭縣政府消防局今天發表全國首創的「智慧消防-救災人員即時定位系統」，建置視覺化的基礎3D圖資，消防人員進出火場，透過「科技開眼」，即時定位，知道人在那裡，狀況如何，該那裡去救人？同時，救災時的建築物內部配置、消防設備、危險物品存放處都立體化呈現，一手掌握， 人命關天下，既能有效搜人命，救災效能更高，又避免危險，不讓火場殉職的悲劇重演，讓消防人員每次救災後，都能平安步出火場。

宜蘭縣政府消防局透過經濟部工業局專案計畫，與宜眾資訊股份有限公司團隊合作，研發「智慧消防三維實境管制系統」，率全國之先，建置視覺化的基礎3D圖資、人員進出管制及人員定位系統等，協助消防救災時精確地掌握關鍵資訊，有效救災部署及人命搜救作業，其中，室內定位系統，可提供警示功能，提醒指揮官即刻派員、循線救援，協助每位消防員平安步出火場。

宜蘭縣政府消防局驗證即時定位系統功能，今天在五結鄉自然美宿舍實兵操演，以多點火災搶救、119透過視覺化3D環景協助引導受困民眾逃生、消防人員受困啟動緊急救援小組機制，並動員直升機空援，過程逼真，見證科技救災的強大功能。

演習與驗證後，宜蘭縣長林姿妙表示感動又感謝，透過科技，可保護火場中救災人員，安全地執行任務，也可以迅速引導民眾脫困；消防局長徐松奕表示，將由宜蘭帶頭做起、建立成功模式後，陸續推廣到全國。