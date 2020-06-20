疑因身體檢查有狀況 彰化男子坐軌被火車撞死

今天上午7時07分在彰化市泰和路平交道以北約100公尺處，有名男子坐在二軌道中間，被由新竹開住嘉義的臺鐵2103次區間車撞及當場死亡，鐵路警察局彰化分駐所經過調查，並報請檢方相驗，查出死者最近疑因醫院檢查發現有腦部腫瘤，情緒不佳。

台鐵表示，依2103次區間車陳姓司機員指出，當時列車行駛至事故地點前，發現有人坐在二軌道中間，列車駛近衝入時，立即鳴笛並立即緊急剎車，但還是來不及而撞擊這名男子。

鐵路警察局彰化分駐所隨後找到死者家屬，指死者住在距平交道約500公尺處，最近曾去醫院檢查，發現腦部有腫瘤，因此情緒不佳。

這起火車事故發生後，臺鐵西部幹線以西線單線行車，現場在8時15分蒐證完畢，8時15分通知放行，8時20分列車駛離，10時4分起大肚溪南=彰化恢復雙線正常行車，計影響29列次640分、旅客約8850人。

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