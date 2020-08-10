消防救命口訣「小火快逃，濃煙關門」 破除火場迷思：別躲浴室！

當遇到火災時該怎麼辦？而火場第一殺手為濃煙，該如何從火災現場逃生？

火災現場瞬息萬變，若濃煙沒那麼大，就要趕快逃走，如果火勢漸長有蔓延趨勢，煙太大擋住路線，不要貿然救火，民眾可以待在室內，並把門縫塞住阻擋濃煙，等待消防人員的救援，民眾遇到火警意外，千萬要保持冷靜，記住逃生法則。

Q：要往上還是往下跑？

A：往下跑到一樓（建築物的出口），若人在地下室則往上跑

首先，當身處火災時，大喊失火，示警周邊的人。

火場逃生原則為往下逃生：往一樓向外逃生，不過仍須視當下情況而定（若在地下室，則往一樓向上向外逃生）。

圖／取自內政部消防署

一、開門之前應先觸摸門把測試溫度及觀察門外是否有煙霧。

1. 若門把未感高溫，則先開一條門縫觀察門外狀況是否有煙霧，無煙霧再行逃生，並「隨手關門」，以防止火勢及濃煙擴散，火場逃生最佳策略就是離開建築物，方法是「往一樓向外逃生」。

2. 若門外有煙霧也不可嘗試穿越煙霧逃生，應關門退回室內，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，並改往離火、煙、熱最遠的陽台或房間，尋找相對安全的空間，撥打119告知位置並開窗求救。

3. 若門把溫度很高覺得燙手時，表示門的另一邊已是高溫的狀態，「切勿開門」，也要改往離火、煙、熱最遠的陽台或房間，尋找相對安全的空間，撥打119告知位置並開窗求救。

二、樓梯間

1. 若向下逃生未見煙霧，即可繼續依綠色緊急出口指示燈往下往外逃生。

2. 樓梯間往下逃生時若發現煙霧，「不應往上跑」人往上跑是跑不贏煙的，（煙平均上升速度為每秒3~5公尺，人平均往上速度為每秒0.5公尺）。也不應繼續往下跑（不可嘗試穿越煙霧逃生），而應選擇水平方向尋找其它逃生避難路線，並關門以防止火勢及濃煙侵入，再用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入。

三、以台北林森錢櫃KTV大火為例子

林森北路錢櫃KTV火警，消防隊員救出受困民眾送醫。記者黃義書／攝影

4月26日上午發生於台北市錢櫃KTV林森店的建築物火災，造成6人死亡，55人受傷。

消防署前組長林金宏表示，若以錢櫃大火來看──

◎空調是火災煙熱蔓延的路徑

◎關門避難、關閉空調、通知119

在火場中可能會遇到許多常見的迷思和錯誤觀念，讓我們一一來破解：

1. 不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間 應以保命求生為首要目標。 2. 不可搭乘電梯逃生火場 很可能會發生斷電情形，使用電梯逃生容易因為斷電而受困在電梯內。 3. 不可躲在「浴室」！ 火場的濃煙相當危險，而浴室的門和天花板大多是塑膠材質，塑膠門不耐高溫，只要濃煙的溫度（約200度至400度）就可以使塑膠門熔化變形，且浴室門下方也有通風百葉，因此躲在浴室裡面無法有效阻絕濃煙，最後會因為遭到濃煙侵襲而造成人命傷亡。 浴室內排水孔下方設有「存水彎」利用彎曲造型將積水留在排水管內，發揮隔氣作用，避免排水管內的臭味流入室內，所以也不會有新鮮空氣流入浴室內。 浴室內常沒有對外窗戶，無法對外呼叫，救難人員不易發現。 4. 不可用塑膠袋套頭 用塑膠袋套頭不但無法裝到新鮮空氣，反而會因呼吸而在塑膠袋上產生霧氣，影響逃生視線及速度！若遇火場高溫，塑膠袋也會熔化而黏在皮膚上！ 5. 不可浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻而延誤逃生避難 用濕毛巾摀口鼻即可穿越濃煙逃生的觀念其實是錯誤的，因為濕毛巾擋不住濃煙中會造成人命傷亡的一氧化碳和有毒氣體，因此火場逃生避難時，千萬不可浪費寶貴的逃生避難時間尋找濕毛巾或塑膠袋等這些無法保護的無用物品，以免延誤逃生避難時機而不幸受困火場。

在火災剛發生不久、火源初萌時可以使用滅火器或室內消防栓予以撲滅，若火勢已擴大無法熄滅則應盡速避難。

1. 使用瓦斯爐具煮食不慎引起油鍋火災時，應立即用「鍋蓋」覆蓋起火油鍋滅火，並關閉瓦斯爐火。

2. 「電氣火災不可用水滅火」，容易發生觸電，初期滅火應用乾粉滅火器。

滅火器使用方法

滅火器使用方法。資料來源／新北市民防災手冊；圖／取自內政部消防署

口訣：拉.瞄.壓.掃

1.「拉」開安全插梢

2.抓住皮管前端，「瞄」向火源底部

3.「壓」下手壓版，噴出滅火劑

4.向火源底部左右移動「掃」射

熄滅後灑水將餘燼冷卻，並保持監控確定熄滅。

室內消防栓使用方法

室內消防栓使用方法。圖／取自內政部消防署

口訣：按.開.拿.拉.轉

1.發現火警時，「按」下警鈴。

2.打「開」消防栓箱。

3.「拿」出瞄子，並將水帶接頭連結瞄子。

4.「拉」出水帶，注意接頭是否牢固、水帶無打結或纏繞。

5.「轉」開水閥出水，射水時小心反作用力非常大，務必緊握瞄子，並轉動瞄子，選擇以水霧方式接近火點，再轉成水柱方式撲滅火災。