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新北男持刀隨機上車搶劫 女嚇傻車輛暴衝撞人老婦重傷
38歲劉姓男子因缺錢花用持刀隨機行搶，他昨天下午4時許趁著郭姓女子（23歲）在新北市蘆洲區復興路段上停車吃藥喝水時持刀闖入，威脅郭女開車，郭女不從反抗，車輛因此暴衝並逆向行駛，撞倒一名14歲黃姓學生與60歲陳姓老婦，再追撞兩輛轎車後停下，劉男見狀下車徒步逃逸，不久後到板橋警分局後埔派出所投案自首，蘆洲警方獲報前往將人帶回，警詢後依強盜、傷害與公共危險罪嫌移送新北地檢。
據悉，劉男家住樹林區，平時從事水電工作，他曾經犯下搶奪、詐欺、槍砲等，本月9日才因案被板橋警方逮捕，昨天下午手持小鐮刀在蘆洲區復興路段隨機挑選目標，正巧郭女剛從超商買完水，坐在車上喝水吃藥，劉見郭車輛不動許久，便拉開副駕駛座車門上車，將刀抵在郭女頸部要脅她「開車」，郭女不服反抗，車輛因此暴衝至逆向車道，撞倒當時路過的黃姓學生與騎腳踏車經過的陳姓老婦，造成黃骨折、陳婦重傷昏迷，隨後車輛又撞到瞿男與方男駕駛的兩輛轎車才停下。
劉男見狀，錢都還沒搶到就慌忙下車逃離現場，鞋子還一隻掉在車上、一隻掉在路上；警、消獲報抵達現場，將黃、陳兩人送醫，約莫2小時後劉自知難逃，主動到曾逮捕他的板橋警分局投案，蘆洲警方獲報前往將人帶回後夜間停止詢問，今天上午，劉男供稱油門是郭女踩的，他只是拿刀要脅；郭女則指稱是劉男一隻腳跨到駕駛座，猛踩油門才會釀禍，警方詢問後，仍依強盜、傷害、公共危險等罪將劉男移送新北地檢署。
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