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水產貨車撞路邊3汽車 司機下車2分鐘竟逃逸

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大寮區昨天清晨發生車禍，林姓男子開水產公司的貨車在彎道未減速，直接衝撞路邊的停車，3輛轎車被推撞得車頭、車毀皆毀損，林下車看了約2分鐘，竟上車開車逃逸，車主報警後，警方已聯繫到林，要求他到案說明。

據了解，昨天清晨6點許，林姓男子開貨車路過高雄市大寮區慈隆路，他的貨車在彎道未減速，直接衝向路邊，撞上停在路邊的3輛轎車；林先撞上陳姓男子的藍色轎車，再推撞前方的紅色休旅車及銀色轎車，停在最前面的銀色轎車，車頭也因遭推撞，撞上電線桿，3輛轎車車頭、車尾都損毀。

肇事的林姓男子下車察看，發現事情大條，卻未報警也沒留在現場，看了約2分鐘，竟自上車開車轉大信街，逃離車禍現場。

附近民眾聽到車禍撞擊巨響，將林肇事後下車又上車逃離的影像錄下，藍色轎車陳姓車主聽到撞擊聲，後來趕到車禍現場，見轎車被撞得不成樣，肇事貨車已經逃離，馬上報警。高雄市警林園分園調閱相關影像，查出林姓男子肇事逃逸，今天上午已聯繫到林，要求他到案說明。

藍色轎車被撞得車尾凹陷。圖／擷自臉書爆料公社
藍色轎車被撞得車尾凹陷。圖／擷自臉書爆料公社
林姓男子的貨車肇事後逃逸。圖／讀者提供
林姓男子的貨車肇事後逃逸。圖／讀者提供

車禍 高雄市 車主

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