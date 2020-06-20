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影／船員刀傷深見骨急求援 海巡艦艇接力救援
一艘本國籍漁船17日晚在彭佳嶼東北方202浬作業時，船上一名台籍船員腿部遭刀具畫傷，請求海巡單位協助救援。艦隊分署調派北部地區機動海巡隊和星艦及基隆海巡隊船艇接力救援，昨晚順利返回基隆港，將傷患轉救護車送醫，完成接駁救援任務。
這艘漁船是12日從龜吼漁港出港， 17日晚間在彭佳嶼東北方202浬作業時，船上一名台籍船員腿部遭刀具畫傷，雖已由船長將傷口止血，但因傷口很深致移動時仍會滲血，請求海巡單位協助救援。
艦隊分署接獲通報後立即調派北部地區機動海巡隊和星艦馳往通報海域，指揮兩船採對開方式航行，以利爭取救援時效。18日晚間7點多和星艦與漁船在彭佳嶼東北方169浬會合，順利完成傷患接駁作業，並由海巡人員重新包紮傷口，確認傷口狀況。
昨天下午2時和星艦再與基隆隊船艇在彭佳嶼東北方24浬會合，昨晚6點多順利將傷患轉交艇艇載運傷患返基隆港，由救護車後送部立基隆醫院就醫，已無大礙。據指出，刀傷原因是船員在作業時不慎被刀具所傷，並無人為因素。
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