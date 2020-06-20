疑長腦瘤想不開 行人坐鐵軌遭區間車撞斃影響8850旅客

今天上午7時許，台鐵成功彰化站間發生死傷事故，路人闖泰和路平交道遭區間車撞斃。台鐵局說，總計影響29列次640分、旅客約8850人。根據鐵路警察局台中分局報告，當時死者坐在兩軌道中間，家屬透露與腦部有腫瘤、情緒不佳有關，初判為自殺。

台鐵局說，上午一輛由新竹開住嘉義的台鐵2103次區間車，上午7時07行經彰化大肚溪南號誌站至彰化站之間的泰和路平交道時，在東正線撞上一名侵入路線的路人，造成路人當場死亡。

台鐵局說，該區間車次上約有200名旅客，為避免延誤旅客行程，已安排2113次區間車站間接駁，並於8時12接駁完畢後開車。

根據鐵路警察局台中分局報告，偵查隊回報8時11分請示彰化地檢正股陳檢察官電話指示，現場處理蒐證完畢後列車准予放行。現場於8時15分蒐證完畢，8時15分通知放行，8時20分列車駛離。

台中分局說，彰化機務段陳姓司機員表示列車行駛至事故地點前，見一行人（死者）坐於二軌道中間，列車駛近時衝入東正線，同時間司機員立即鳴笛並立即緊急剎車，還是來不及而撞擊該行人。

台中分局說，家屬稱死者於6月15、16日至彰基檢查發現腦部有腫瘤，因而情緒不佳。因此初判為自殺，家屬目前暫無意見。

台中分局說，死者家住泰和平交道500公尺遠，目前正調閱泰和平交道監視錄影機研判死者進入軌道動線。

對此台鐵表示，造成旅客不便，敬請包涵，並再次呼籲，用路人通過平交道，請遵守道路規則，注意安全。

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