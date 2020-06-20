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學測考不好向媽說不想活 徹夜失聯警救援阻憾事

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

考生阿龍（化名）因學測成績不理想，日前徹夜未歸，打電話向媽媽小月（化名）表示「不想活卻沒有勇氣」，「媽媽對不起」，嚇得小友報警求援，員警根據報案人提供自身與兒子平時騎車常經過路線，分秒必爭地沿路找尋，花了兩小時終於找到阿龍，讓家屬放下心中大石。

台中市警四分局春社派出所員警，17日凌晨接獲婦人小月報心急如焚的表示，兒子阿龍因學測成績不盡理想，正努力準備指考，壓力大導致情緒不穩，與她通電話時，向她表示「不想活但卻沒有勇氣」、「不快樂」及「對不起母親」等語，隨即掛斷電話。

警員鄭欣妮接獲報案後，立即通報緊急失蹤協尋，積極調閱可供找尋阿龍行蹤線索，同時聯繫分局勤務中心，緊急調閱手機基地台，發現阿龍最後發話位置位於烏日區中山路三段成功嶺附近。

春社所同仁巡佐陳旭國、警員鄭欣妮隨即驅車陪同報案人馳赴該處全力尋找及訪查周邊商家卻未見張男蹤跡，鄭靈機一動，根據報案人提供自身與兒子平時騎車常經過路線，分秒必爭地沿路找尋，最終在忠勇路發現被協尋人阿龍身影。

警方發現失蹤人阿龍雖心情鬱悶，所幸意識清楚並無大礙，立即通報消防隊並由媽媽小月陪同送醫檢查，小月看見兒子平安的模樣頓時破涕為笑，激動地與兒子相擁而泣，頻頻向警方表示感謝之意，阿龍也慚愧地向媽媽表示對不起，不會再讓母親擔心了。

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考生因學測成績不理想，日前徹夜未歸，打電話向媽媽表示「不想活卻沒有勇氣」，員警根據報案人提供自身與兒子平時騎車常經過路線，花了兩小時終於找到考生。圖／警方提供
考生因學測成績不理想，日前徹夜未歸，打電話向媽媽表示「不想活卻沒有勇氣」，員警根據報案人提供自身與兒子平時騎車常經過路線，花了兩小時終於找到考生。圖／警方提供

失蹤 學測

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