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中市望高寮機車衝撞健行學生 6人受傷其中1人骨折

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市南屯區望高寮夜景平台附近，今天上午9時20分，有名男子騎機車因不明原因朝行人衝撞，造成6名行人受傷，其中1名高中女學生左腿骨折，消防人員趕到已送往醫院治療。

台中市警消防局今天上午9時20分，接獲民眾報案，指出南屯區中台路上往望高寮夜景平台附近有人受傷，派遣犁份、春社、工業區、大肚分隊、出動救護車4輛、消防人員共8名，前往救援。

春社91到場檢傷後回報︰現場總共有6名傷患，5名輕傷、1名左腳骨折，目前4台救護車救護能量足夠。

09時35分，春社91送醫回報︰現場為1輛機車在中台路上，與一群嶺東高中正在健行德學生發生車禍，目前載送1名女性傷者（約15歲、行人、嶺東高中學生），左腿骨折、意識清楚，送往臺中榮總醫院救治。

骨折 救護車 台中市

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