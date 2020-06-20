DNA檢體從日本飄洋過海來台 助18年前無名焦屍團聚回家

新北市黃姓男子18年前無故從永和住處離家，從此人間蒸發，被戶政單位通報為行方不明人口，去年黃男弟弟求助板橋警分局尋人高手王閔南，王員查詢警政知識聯網身分不明系統，搜尋上千筆資料發現同年在台北市永福橋旁一處廢置抽水站發生火警，事後現場發現一具身分不明男性焦屍，但始終無人指認，因有地緣關係，去年9月通知黃男的大哥及小弟二人採集檢體送驗比對。

王員說，比對結果法醫研究所回覆建議再找另一位手足進行比對，經與家屬溝通後得知黃男還有一位四歲時就出養的弟弟，於去年10月中再次採集檢體送法醫研究所比對後，法醫研究所再次來電表示，須採用「母子尋子之累積親屬指數，與子子尋子累積之手足指數研判」進行更謹慎比對來確認。

黃男弟弟表示，高齡89歲的母親與已歸化日籍的姐姐長期旅居日本，由於母親常常思念失蹤多年都找不到的兒子，不敢讓年邁的母親為此操心，假意稱日本衛生所要為高齡長者做健康檢查，需要用棉棒在口腔刮幾下送衛生所檢查，順利取得母親檢體，並由姐姐寄回台灣，於去年10月底送至法醫研究所進行第三次比對，終於確認該具男性焦屍正是失蹤多年的哥哥。

失蹤多年的哥哥身分確認後，死者弟弟覺得此事似乎早有所安排，因其兒子從小就與失蹤的哥哥感情非常要好，常常玩在一起，但兒子於90年12月中因罹患血癌過世，安放台北市富德靈骨塔，恰巧91年3月發現的無名屍，相差不到3個月，也安放在台北市富德靈骨塔，叔侄二人放在同一個骨塔已相伴18年，讓家屬直呼「不可思議」，好像冥冥中就安排好一樣。