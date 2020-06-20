快訊

末日式股災難再現 聯準會正指出一條財路？

全台好熱！8縣市飆高溫 這地恐現極端溫度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

DNA檢體從日本飄洋過海來台 助18年前無名焦屍團聚回家

聯合報 / 聯合報／記者王長鼎

新北市黃姓男子18年前無故從永和住處離家，從此人間蒸發，被戶政單位通報為行方不明人口，去年黃男弟弟求助板橋警分局尋人高手王閔南，王員查詢警政知識聯網身分不明系統，搜尋上千筆資料發現同年在台北市永福橋旁一處廢置抽水站發生火警，事後現場發現一具身分不明男性焦屍，但始終無人指認，因有地緣關係，去年9月通知黃男的大哥及小弟二人採集檢體送驗比對。

王員說，比對結果法醫研究所回覆建議再找另一位手足進行比對，經與家屬溝通後得知黃男還有一位四歲時就出養的弟弟，於去年10月中再次採集檢體送法醫研究所比對後，法醫研究所再次來電表示，須採用「母子尋子之累積親屬指數，與子子尋子累積之手足指數研判」進行更謹慎比對來確認。

黃男弟弟表示，高齡89歲的母親與已歸化日籍的姐姐長期旅居日本，由於母親常常思念失蹤多年都找不到的兒子，不敢讓年邁的母親為此操心，假意稱日本衛生所要為高齡長者做健康檢查，需要用棉棒在口腔刮幾下送衛生所檢查，順利取得母親檢體，並由姐姐寄回台灣，於去年10月底送至法醫研究所進行第三次比對，終於確認該具男性焦屍正是失蹤多年的哥哥。

失蹤多年的哥哥身分確認後，死者弟弟覺得此事似乎早有所安排，因其兒子從小就與失蹤的哥哥感情非常要好，常常玩在一起，但兒子於90年12月中因罹患血癌過世，安放台北市富德靈骨塔，恰巧91年3月發現的無名屍，相差不到3個月，也安放在台北市富德靈骨塔，叔侄二人放在同一個骨塔已相伴18年，讓家屬直呼「不可思議」，好像冥冥中就安排好一樣。

新北市警局為使失蹤人口尋人經驗得以傳承，今年由尋人高手板橋警分局員警王閔南擔任種子教官，徵求新北各警分局有熱忱員警，辦理尋人高手種子培訓班，指導善用科技，透過失蹤人口相關系統交叉比對失蹤人口與無名屍身分協尋，王員以親身經驗教導有心學習協尋人口的生力軍，他也期盼能有更多的新血投入協尋失蹤人口的行列，讓更多破碎的家庭找回一個完整的家。

DNA檢體從日本飄洋過海來台，助18年前無名焦屍團聚回家。記者王長鼎／翻攝
DNA檢體從日本飄洋過海來台，助18年前無名焦屍團聚回家。記者王長鼎／翻攝

失蹤 衛生所

延伸閱讀

日本「塑膠袋收費制度」開跑在即 日網友：求引進台灣超商謎之網袋

聯合筆記／中日爭釣島…做多說少

日本與越南談妥商務人士互訪 將鬆綁入境管制

澳智庫：中國採集千萬人民DNA 強化社會監控

相關新聞

台鐵成功彰化站間路人闖平交道遭撞斃 雙向列車延誤

台鐵局說，台鐵成功彰化站間發生死傷事故，成功站至彰化站各次南下、北上列車有延誤情形，受阻車站為成功和彰化站，預計上午8時...

DNA檢體從日本飄洋過海來台 助18年前無名焦屍團聚回家

新北市黃姓男子18年前無故從永和住處離家，從此人間蒸發，被戶政單位通報為行方不明人口，去年黃男弟弟求助板橋警分局尋人高手...

三灣南庄外環道轎車失控衝樹林 駕駛傷重不治2乘客傷

苗栗縣三灣往南庄外環道今天凌晨2點多發生轎車失控衝到路邊樹林的車禍，車內3人受傷，駕車的31歲日姓男子受困在車內，被救出...

影／8旬老翁騎機車與女騎士相撞 警消一秒鐘即刻救援

86歲老翁昨天下午騎機車，路經中市南區台中路與信義南街交叉口，與56歲婦人所機相撞，巨大的撞擊聲驚動了附近的居民。由於車...

救護車執勤被撞翻 車內四人受傷

宜蘭縣消防局昨天載送跌傷的簡姓老翁就醫，途中卻發生車禍，救護車翻覆，車頂幾乎被削掉，車內四人受傷，其中呂姓救護員傷勢較重...

討債丟鞭炮燒油漆行 殃及樓上議員服務處

新北市花姓男子因毒品買賣糾紛，前晚夥同三名友人到蘆洲一間油漆行討債，並丟擲鞭炮助勢，未料鞭炮碰到油漆等易燃物，造成火勢迅...

東港火燒船 燒出檢疫「放空船」問題

屏東縣鹽埔漁港鹽埔泊區15日下午發生火燒船事故，共造成5艘遠洋漁船及2艘膠筏全毀，損失近3億，讓漁民生計大受打擊。東港區...

台東貨車公路撞上牛 飼主願理賠

台東縣省道台11線前晚再傳撞擊牛隻交通事故，所幸無人受傷，警方透過遭撞牛隻身上的牛耳標找到飼主，經確認後，飼主表示願意與...

華碩女員工情緒不穩倚14樓牆外 警箭步攔截救命

華碩科技一名孫姓女員工今天疑似情緒不穩，在總部大樓14樓企圖輕生，就在她拉繩索沿壁跳下之際，關渡派出所員警箭步衝上前拉回...

昔藉「太太血崩」詐財被逮 男又稱「小孩生病」騙千元

49歲陳姓男子因藉故「太太血崩」向店家詐財，去年遭判刑4個月，事後因失聯未到案遭通緝；近日他又在台北市萬華區故技重施，向...

【無罪亡命徒3】幫同鄉載DVD機變運毒 兒子結婚都不敢宴客

「警察說那是毒品，我才發現被設計利用了...」

6歲男童車禍意外過世 爸爸親手挖墓穴送愛子最後一程

南投縣信義鄉6歲松姓男童15日晚間幫阿嬤採收番茄，下山途中搬運車翻覆，阿嬤摔出車外重傷，小男童被搬運車壓住傷重不治，全家...

熱門新聞

華碩女員工情緒不穩倚14樓牆外 警箭步攔截救命

少龍擁仙女班靈修還有8000萬 律師嘆：唸什麼台大法律

妙齡女在台大醉月湖與友告別後 再見已成冰冷遺體

為愛鋌而走險淪為詐貸共犯 女行員崩潰痛哭「愛錯人」

惡姨丈酒後無視女兒在旁 強行性侵外甥女遭訴

6歲男童車禍意外過世 爸爸親手挖墓穴送愛子最後一程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。