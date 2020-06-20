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影／8旬老翁騎機車與女騎士相撞 警消一秒鐘即刻救援
86歲老翁昨天下午騎機車，路經中市南區台中路與信義南街交叉口，與56歲婦人所機相撞，巨大的撞擊聲驚動了附近的居民。由於車禍發生地點剛好在信義消防分隊前，正在備勤的6名消防員馬上衝出來，上前救援2名騎士，所幸送醫後都無大礙。
昨天下午5時，86歲老翁行經台中市南區台中路與信義南街交叉口，突然煞車後又右轉，同向56歲婦人所騎機車閃避不及，直接撞了上去，2名騎士當場倒地，車禍發生點在信義消防分隊前，備勤警消立即衝出來，即刻救援。
由於正值下班時間，來往車輛繁忙，消防員立即立起交通椎，拿起指揮棒警示來往車輛，防止後方車輛追撞。共2名患者，1名為86歲老翁，另1名為56歲中年婦女。
消防員先讓患者呈坐姿，經初步檢傷，患者均四肢痛疼，無明顯外傷，為了保險起見，還是由救護車將患者送至鄰近台中醫院檢查。事後老翁就醫完畢，還到分隊表示感謝之意。
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