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擄板橋滷肉飯千金犯嫌跑了 陳檡文：檢察官是偵查主體
新北市板橋一家知名滷肉飯的千金險些遭人擄走，海山警方追出犯嫌何世昌爲告白而犯案，通知到案後依刑事訴訟法逕行拘提，但因不符拘提要件被檢察官駁回，問完筆錄後只能放人，何世昌也逃逸無蹤，目前通緝中；警察局長陳檡文與海山分局長林温柔均表示，只能說檢察官見解不同。
陳檡文表示，由於犯嫌事前曾多次到現場勘查環境，又選在深夜女子落單時下手，所以當初他有特別吩咐這個案子要盯緊，以擄人勒贖的高規格偵辦。辦案員警也很努力，一方面過濾犯嫌車輛行蹤，一方面與家屬保持聯繫，深怕犯嫌以再犯為由勒索錢財，直到人抓到為止。
不過，陳檡文也坦言，員警第一時間急著抓人，加上對象還不明確，因此雖有成立專案小組，但沒有報請檢察官指揮。事後，犯嫌供稱自己是愛慕對方犯案，員警對這個說法仍然存疑，加上其有逃亡藏匿情形，才逕行拘提。
海山分局長林温柔則表示，本分局有向新北地檢署聲請拘票，檢察官以不符合拘提要件為由駁回。
對於拘提被駁、犯嫌跑了，陳檡文表示「檢察官是偵查主體」，林温柔也表示，我只能說檢察官是偵查犯罪主體，也尊重檢察官見解。
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