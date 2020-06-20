聽新聞
test
0:00 / 0:00

擄板橋滷肉飯千金犯嫌跑了 陳檡文：檢察官是偵查主體

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市板橋一家知名滷肉飯的千金險些遭人擄走，海山警方追出犯嫌何世昌爲告白而犯案，通知到案後依刑事訴訟法逕行拘提，但因不符拘提要件被檢察官駁回，問完筆錄後只能放人，何世昌也逃逸無蹤，目前通緝中；警察局長陳檡文與海山分局長林温柔均表示，只能說檢察官見解不同。

陳檡文表示，由於犯嫌事前曾多次到現場勘查環境，又選在深夜女子落單時下手，所以當初他有特別吩咐這個案子要盯緊，以擄人勒贖的高規格偵辦。辦案員警也很努力，一方面過濾犯嫌車輛行蹤，一方面與家屬保持聯繫，深怕犯嫌以再犯為由勒索錢財，直到人抓到為止。

不過，陳檡文也坦言，員警第一時間急著抓人，加上對象還不明確，因此雖有成立專案小組，但沒有報請檢察官指揮。事後，犯嫌供稱自己是愛慕對方犯案，員警對這個說法仍然存疑，加上其有逃亡藏匿情形，才逕行拘提。

海山分局長林温柔則表示，本分局有向新北地檢署聲請拘票，檢察官以不符合拘提要件為由駁回。

對於拘提被駁、犯嫌跑了，陳檡文表示「檢察官是偵查主體」，林温柔也表示，我只能說檢察官是偵查犯罪主體，也尊重檢察官見解。

檢察官 警察

延伸閱讀

暗戀滷肉飯千金竟擄人 主嫌未到案通緝中

雙北都更推案 衝1,500億元

新房價領頭羊？大台北都更案爆量 10案創新高價

稅收短少市長要求開罰單？ 新北警局：沒這回事

相關新聞

華碩女員工情緒不穩倚14樓牆外 警箭步攔截救命

華碩科技一名孫姓女員工今天疑似情緒不穩，在總部大樓14樓企圖輕生，就在她拉繩索沿壁跳下之際，關渡派出所員警箭步衝上前拉回...

擄板橋滷肉飯千金犯嫌跑了 陳檡文：檢察官是偵查主體

新北市板橋一家知名滷肉飯的千金險些遭人擄走，海山警方追出犯嫌何世昌爲告白而犯案，通知到案後依刑事訴訟法逕行拘提，但因不符...

台東貨車公路撞上牛 飼主願理賠

台東縣省道台11線前晚再傳撞擊牛隻交通事故，所幸無人受傷，警方透過遭撞牛隻身上的牛耳標找到飼主，經確認後，飼主表示願意與...

昔藉「太太血崩」詐財被逮 男又稱「小孩生病」騙千元

49歲陳姓男子因藉故「太太血崩」向店家詐財，去年遭判刑4個月，事後因失聯未到案遭通緝；近日他又在台北市萬華區故技重施，向...

【無罪亡命徒3】幫同鄉載DVD機變運毒 兒子結婚都不敢宴客

「警察說那是毒品，我才發現被設計利用了...」

6歲男童車禍意外過世 爸爸親手挖墓穴送愛子最後一程

南投縣信義鄉6歲松姓男童15日晚間幫阿嬤採收番茄，下山途中搬運車翻覆，阿嬤摔出車外重傷，小男童被搬運車壓住傷重不治，全家...

影／老翁公車摔落影像曝光 站車門旁手拉不住大家驚呼

基隆市陳姓80多歲老翁今天上午搭乘市公車在忠一路，在司機準備靠城隍廟站牌時，在公車上摔倒受傷，公車處調出監視器畫面，摔落...

破獲宮廟人蛇收購護照 移民署：人沒出國、護照卻出國

移民署國境事務大隊今天宣佈偵破一據宮廟背景的人蛇集團，逮捕6名主嫌，該集團利用手機聊天軟體大量散布「簽證團」訊息，宣稱出...

北市男騎單車自摔送醫 3小時後又大鬧派出所遭管束

27歲林姓男子昨晚許無故進入台北市大安分局安和路派出所叫囂，警方將其勸離時，他卻突然舉手作勢要朝員警揮拳，現場數名員警見...

桃園首創車速微笑偵測系統 違規速限立刻秀「哭臉」

桃園市參考德國經驗首創在桃園、楊梅、平鎮3處路段試辦「車速微笑偵測提醒系統」，桃園區東門國小前2組裝置近日通電試營運，只...

宜蘭送傷患的救護車被撞翻4人傷 一救護員頭傷手術中

宜蘭縣消防局壯圍分隊救護車，今天上午載送家中跌傷的簡姓老翁就醫，途中與一輛轎車發生車禍，救護車翻車，並因擦撞燈桿，車頂幾...

基隆老翁公車摔倒背包護體 公車處：長輩車行中別移動

基隆市陳姓80歲老翁今天上午搭乘市公車在忠一路，在司機準備靠城隍廟站牌時，疑似沒有抓好整個人摔進前車門踏板階梯，消防人員...

熱門新聞

華碩女員工情緒不穩倚14樓牆外 警箭步攔截救命

少龍擁仙女班靈修還有8000萬 律師嘆：唸什麼台大法律

妙齡女在台大醉月湖與友告別後 再見已成冰冷遺體

為愛鋌而走險淪為詐貸共犯 女行員崩潰痛哭「愛錯人」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。