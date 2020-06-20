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討債丟鞭炮燒油漆行 殃及樓上議員服務處

聯合報 / 記者柯毓庭／新北報導

蘆洲一間油漆行前晚被丟擲鞭炮，現場擺放許多油漆等易燃物，造成火勢迅速延燒。記者柯毓庭／翻攝
蘆洲一間油漆行前晚被丟擲鞭炮，現場擺放許多油漆等易燃物，造成火勢迅速延燒。記者柯毓庭／翻攝

新北市花姓男子因毒品買賣糾紛，前晚夥同三名友人到蘆洲一間油漆行討債，並丟擲鞭炮助勢，未料鞭炮碰到油漆等易燃物，造成火勢迅速延燒，還波及議員王威元服務處，警消獲報到場疏散四十三人、警方策動並拘提花男等人到案，詢後依公共危險與妨害秩序罪送辦。

近來毒品價格因疫情水漲船高，花男（廿六歲）日前與柯男（四十七歲）以四千元交易兩公克K他命，柯男認為花男的毒品不純，拒絕付款，兩人發生債務糾紛，柯男前晚到油漆行找朋友泡茶時，花男夥同吳姓、李姓、王姓三名友人前往討債，雙方在油漆行門口發生衝突，柯男朝花男等人潑灑油漆，對方也拿出球棒、鞭炮等物品回擊，柯男被毆後跑回油漆行求救。

花男見柯男跑回油漆行，點燃鞭炮後朝油漆行內丟擲，未料店內擺放許多油漆等易燃物，煙花迅速引發火勢並延燒，殃及樓上王威元議員服務處及其他住戶，花男見火勢一發不可收拾，駕車逃離現場。

警消獲報疏散住戶四十三人，有三人送醫，火勢半小時撲滅，警方帶回柯男與油漆顏姓老闆了解案情，經調閱監視畫面，從車牌鎖定花男等人涉案。

王威元昨天受訪指出，感謝消防人員救火迅速，將傷害降到最低，也肯定警方徹夜追查，迅速將縱火犯嫌逮捕歸案，他說服務處內沒什麼損失，並無大礙，感謝各界關心。

毒品 疫情 債務 縱火

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