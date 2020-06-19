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華碩女員工情緒不穩倚14樓牆外 警箭步攔截救命
華碩科技一名孫姓女員工今天疑似情緒不穩，在總部大樓14樓企圖輕生，就在她拉繩索沿壁跳下之際，關渡派出所員警箭步衝上前拉回，成功挽救孫一命，也通知她丈夫到案，最後將孫強制送醫。
警方表示，今天晚上7點半，孫女（30歲）在北投區立德路上的華碩總部14樓，企圖輕生，關渡派出所獲報派員警趕抵現場，到達總部一樓仰視，就可看到孫坐在陽台。
員警奔上樓見到孫，立刻停止動作，怕刺激她，不料，孫竟拉著陽台旁繩索，準備拉繩索沿著牆壁往下跳，就在此刻，員警箭步衝上前將她拉回，壓制在地。
警方將孫帶回派出所暫歇，並通知她丈夫到案說明，丈夫說，妻子精神狀況本來就不穩定，但不曉得今天這麼嚴重，也同意派出所將妻子強制送醫。
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