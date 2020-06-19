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【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

台南市消防栓清查 3年完成整備

中央社 / 台南19日電

台南市消防栓建置由消防局和台灣自來水公司各負責一半經費，卻傳出消防局不知全市逾5000處消防栓在哪裡。水公司6區處今天承諾將補齊資料，3年完成消防栓的清查整備。

台南市政府消防局和台灣自來水公司第6區管理處昨天會勘永康區消防栓的使用，卻鬧出消防局不知台南市逾5000處消防栓在哪裡的消息。消防局今天發布新聞稿指出，民國103年12月建置水源系統平台與自來水公司進行消防栓管理與報修機制，開放相關權限與消防栓資料供自來水公司查詢與確認，至108年3月也請自來水公司核對消防栓資料數量無誤。

消防局表示，108年4月台南市審計處稽核台南市轄區消防栓，消防局列管數量是1萬2929處、水公司列管數量則是1萬8535處。水公司指以往消防栓位置及數量都是手工繪製及計算，常因工程被埋沒、遷移或移除，且排砂、排氣閥是消防栓型式但不屬消防栓的部份也列入其中，造成雙方數量有明顯差距。

消防局於108年4月函文自來水公司查明，但未獲回覆；至於6月17日會勘結論，自來水公司已承諾將釐清消防栓列冊地點相關資料予消防局共同維護消防栓，利落實消防栓管理。

6區處副處長張煥獎今天告訴中央社記者，台南市消防栓建置由消防局和水公司各負擔一半的經費，但在早年，水公司自己出資在未開發社區建置消防栓，消防局確實不清楚這些消防栓的位置，這是歷史共業。

不過，張煥獎也說，6區處和消防局已就消防栓問題開過數次會議，6區處已陸續補送消防栓資料給消防局，一定會將資料補齊。

至於消防局無法開啟部份消防栓，張煥獎表示，6區處已開始清查台南市消防栓，6區處將和消防局合作會勘3年完成整備，且統一開啟消防栓的規格。

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