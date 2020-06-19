刑事局公布詐騙高風險平台 盼消費者提高警覺

刑事局今天公布詐騙高風險平台，希望業者加強資安防護，以免消費者受騙後得連帶賠償，同時也藉此提醒民眾提高警覺，若接到要求操作ATM解除設定的電話，應立即掛斷以免上當。

刑事局發布新聞稿指出，截至今年5月受理解除分期付款案件中，高風險賣場前5名以網路書店讀冊生活計171件，其次為網路購物平台MOMO計161件、愛上新鮮計142件、小三美日計125件及金石堂網路書店計75件。

刑事局分析，「解除分期付款」是被害案件數最高的詐騙手法，歹徒通常藉由駭入電商資料庫，竊取消費者個資，再假冒購物平台公司客服人員，以操作錯誤而使消費者升級會員、購買定期票為由，要求民眾操作ATM解除設定。

為防範這類詐騙手法，刑事局提醒高風險平台加強資安防護、在網站上加註反詐騙警語，並標明客服專線及時間，否則民眾若因平台導致個資外洩而受騙，電商業者可能須為此負上損害賠償責任。

另外，為使消費者加強警覺，刑事局透過反詐騙專線165加強宣導，並定期公布高風險平台。刑事局表示，未來除將持續對電商進行資安訪談，也會提供技術支援，以保障消費者個資。

刑事局最後呼籲，若民眾接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+2」、「+886」等號碼，並於電話中聽到「解除分期付款設定」、「誤刷條碼」、「升級VIP」及「重複扣款」等關鍵字，應立即結束通話，並通報165專線。