宜蘭救護車車禍受傷的救護員 手術後生命徵象穩定

宜蘭縣消防局壯圍分隊救護車，今天載送傷患就醫，途中與一輛轎車發生車禍，救護車翻車，4人受傷送醫，其中，救護車內呂姓救護員傷勢較重，經緊急手術搶救，腦部內破裂碎骨取出，術後生命徵象穩定。

消防局指出，壯圍分隊救護車執行壯圍鄉新南路救護，送醫途中行經宜蘭市縣民大道二段與縣民大道二段726巷交叉路口，與一輛轎車發生車禍，車禍造成壯圍分隊救護車右後方遭撞擊翻車、後車廂破損，對方自小客車前保險桿損壞。

壯圍分隊呂員救護時，坐在救護車後座因車禍造成頭部外傷，由宜蘭分隊救護車送往陽明大學附設醫院搶救，呂員到院後，中午經腦部斷層檢查結果，腦部內有破裂碎骨，經醫師評估需手術，手術後對病患傷勢復原較有幫助，車禍後第一時間通知呂員家屬，家屬到院，同意手術將碎骨取出，呂員手術後生命徵象穩定。