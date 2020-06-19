影／老翁公車摔落影像曝光 站車門旁手拉不住大家驚呼

基隆市陳姓80多歲老翁今天上午搭乘市公車在忠一路，在司機準備靠城隍廟站牌時，在公車上摔倒受傷，公車處調出監視器畫面，摔落過程曝光，老翁當時站在車門附近，當時車上滿滿都是人，他沒有座位坐，他當時右手拉住攔干，突然摔了下去，車上的人發現都驚呼。

今天上午10點多，一輛基隆市公車行駛在忠一路城隍廟站牌附近時，陳姓老翁在車內摔倒，根據監視器顯示，當時車內有很多乘客，老翁沒有位置坐，他站在靠近車門附近，突然因車子煞停的動作，整個人就順勢摔落卡進前車門踏板階梯。

消防人員到場後發現，老翁摔進前門踏板階梯角落，合力救出後抬上救護車送部立基隆醫院。市公車處派人到醫院了解，目前老翁並無骨折的現象，但頭部有紅腫，因他的背包有護住他的身體，因此滾到前車門踏板階梯時沒有受到嚴重撞擊。