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北市男騎單車自摔送醫 3小時後又大鬧派出所遭管束

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

27歲林姓男子昨晚許無故進入台北市大安分局安和路派出所叫囂，警方將其勸離時，他卻突然舉手作勢要朝員警揮拳，現場數名員警見狀立刻趨前制止、施以管束，待其情緒回穩後才送回住處。

據了解，林男昨晚8時許獨自前往安和路派出所，其情緒激動，進入派出所內叫囂，值班員警準備將其勸離時，林男卻突然舉手作勢朝員警揮拳，所幸現場員警機警上前制止才未被攻擊；因林男舉動失控，警方也以戒具對其施以管束。

警方調查，林男昨天下午5時許，就曾在安和路派出所轄內騎單車自摔受傷，在救護人員到場協助時，他一樣因情緒太過激動，由警方戒護送醫，未料3個小時後又到派出所大鬧。林男友人說，林平時精神狀況正常，但偶爾會失控，也不清楚是什麼原因。

因整個過程皆被民眾目擊，並錄影上傳網路，此事引發不少網友關注，認為又有民眾攻擊員警。警方表示，案發時林男手中一袋物品滾落地面，事後確認僅是檸檬，並非民眾所說的石頭；案發後警方對林男施以管束，待其情緒恢復穩定，也將其送返住處。

林男手中一袋檸檬散落地面，一旁民眾以為是用來攻擊別人的石頭。記者李隆揆／翻攝
林男手中一袋檸檬散落地面，一旁民眾以為是用來攻擊別人的石頭。記者李隆揆／翻攝

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