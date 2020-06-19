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桃園首創車速微笑偵測系統 違規速限立刻秀「哭臉」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市參考德國經驗首創在桃園、楊梅、平鎮3處路段試辦「車速微笑偵測提醒系統」，桃園區東門國小前2組裝置近日通電試營運，只要速限超過30公里，就會即時秀出車速與紅色哭哭臉，低於30公里則顯示綠色笑臉，噱頭性十足，不過地方認為增加照相取締才有用，交通局指出，將視運作效果，未來目標升級系統進行取締告發。

首套車速微笑偵測提醒系統位於東門國小校門兩側、桃園區東國街上，該處為雙向2線道，常見人車爭道場景，交通局在東國街陸續畫設人行通學步道、立體減速標線，維護學童安全，因交通寧靜區速限30公里，交通局更建置創新系統，警示用路人減速。

桃園市在桃園區東門國小周邊為交通寧靜區，速限30公里。記者張裕珍／攝影
桃園市在桃園區東門國小周邊為交通寧靜區，速限30公里。記者張裕珍／攝影

交通局交通工程科指出，此套系統發想靈感來自德國，在德國街頭也有類似提醒用路人速限設備，一樣會顯示哭臉與笑臉，桃園市的系統運用內建雷達設備偵測前方至少150公尺內的車輛行駛速率，即時顯示用路人當下的車速，並用哭臉笑臉提醒減速。

記者今天實際走訪東國街訪查，普遍轉進東國街的車輛車速不快，多數會顯示速限低於30公里以下的笑臉，不過，仍有部分車輛超過30公里，顯示紅色哭臉，有的雖然起先車速不快顯示了笑臉，但通過偵測提醒系統後反而催油門加快車速，呼嘯而行。

東門里長徐順欽里辦公室就在東國街上，他說，東國街道路筆直，駕駛人常無意間加快車速，學童通過總膽戰心驚，裝設這套系統後確實達到效果，多數會放慢車速，也有人嚇到「以為會被照相」，他希望未來可照相取締，否則久了變裝飾品形同虛設。

交通工程科長黃錦虹說，現建置的第一代設備顯示即時車速與哭臉或笑臉，告警用路人降低速限，以提升路段安全，除了在前方裝設雷達與攝影機，設備也有裝置後雷達與後攝影機，交通局未來將進一步分析車輛通過後的車速差異，以利未來取締規畫。

黃錦虹表示，將待第一代設備運作半年後檢視效果，若成效不錯，目標明年建置第二代設備經通過設備驗證後，即可結合測速照相功能，進一步與警方合作取締告發。

市府交通局長劉慶豐說，車輛行駛道路應遵循速限行駛，尤以學校周邊、危險路段及住宅區更應減速慢行，目前已於桃園區東國街設置完成2組系統並試營運，後續將在楊梅區及平鎮區陸續建置各2組系統，預計7月底前設置完成並辦理試營運。

桃園市在桃園區東門國小前試辦「車速微笑偵測提醒系統」，近日通電試營運，只要速限超過30公里，就會即時秀出車速與紅色哭哭臉，低於30公里則顯示綠色笑臉。記者張裕珍／攝影
桃園市在桃園區東門國小前試辦「車速微笑偵測提醒系統」，近日通電試營運，只要速限超過30公里，就會即時秀出車速與紅色哭哭臉，低於30公里則顯示綠色笑臉。記者張裕珍／攝影
桃園市在桃園區東門國小前試辦「車速微笑偵測提醒系統」，近日通電試營運，只要速限超過30公里，就會即時秀出車速與紅色哭哭臉，低於30公里則顯示綠色笑臉。記者張裕珍／攝影
桃園市在桃園區東門國小前試辦「車速微笑偵測提醒系統」，近日通電試營運，只要速限超過30公里，就會即時秀出車速與紅色哭哭臉，低於30公里則顯示綠色笑臉。記者張裕珍／攝影
桃園市在桃園區東門國小前試辦「車速微笑偵測提醒系統」，近日通電試營運，只要速限超過30公里，就會即時秀出車速與紅色哭哭臉，低於30公里則顯示綠色笑臉。記者張裕珍／攝影
桃園市在桃園區東門國小前試辦「車速微笑偵測提醒系統」，近日通電試營運，只要速限超過30公里，就會即時秀出車速與紅色哭哭臉，低於30公里則顯示綠色笑臉。記者張裕珍／攝影

德國 攝影

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