7旬翁趁夜散步卻體力不支倒地 林口警暖心助他返家
72歲陳姓老翁本月17日晚間出門散步，卻因天氣悶熱加上走太遠，體力不支倒在路旁，民眾見狀報警，警方到場後發現陳翁呆坐路旁，但疑因患有失智症，無法與員警正常對答，所幸經檢視發現陳翁身上帶有手機，且通訊錄內有家屬聯繫方式，聯繫後由警方協助將陳翁送返家中。
林口警分局忠孝所日前接獲民眾通報，表示在文化北路一段與八德路口有一名老翁路倒需要警方協助，警方隨即派出員警蔡嘉駿、詹和順到場，發現老翁呆坐路旁，員警上前對話，老翁表示他只是想趁晚上出來散步，沒想到一不小心走太遠，又因天氣十分悶熱，才會在路邊休息。
員警詢問老翁身份，老翁疑因患有失智症，無法與員警正常溝通，員警便將老翁先帶返所內休息，並自掏腰包提供老翁食物與水，隨後員警檢視發現老翁身上帶著手機，且通訊錄內存有老翁家屬電話，便趕緊聯繫家屬，確認其身分為72歲陳姓老翁，最後由警方以巡邏車將陳翁平安載返。
林口警分局長陳保安便呼籲民眾，家中如有罹患失智症的高齡長者，務必多加留意，切勿讓長者獨自外出，家屬也可在長者身上配戴有聯繫資訊的物件，或向社會局申請愛心手鍊，以避免長者走失。
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