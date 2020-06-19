宜蘭送傷患的救護車被撞翻4人傷 一救護員頭傷手術中

宜蘭縣消防局壯圍分隊救護車，今天上午載送家中跌傷的簡姓老翁就醫，途中與一輛轎車發生車禍，救護車翻車，並因擦撞燈桿，車頂幾乎被削掉，而救護車內包括呂姓救護員、簡翁、簡陪同就醫的女兒都受傷，轎車女駕駛也受傷，4人先後被送醫，其中，呂姓救護員傷勢較重，有腦出血、顱骨骨折、耳漏等現象，還在手術中，其他3人治療後，無生命危險。

車禍發生在今天上午9點23分許，壯圍消防分隊張姓隊員開救護車，與呂姓救護員到壯圍鄉新南路救送一名在家跌傷的70歲簡姓老翁，簡的女兒上車陪同就醫，救護車行經宜蘭市縣民大道二段726巷口，與一輛轎車發生擦撞，救護車翻車，轎車前保險桿損壞，救護車上呂姓救護員、簡姓老翁、簡的女兒，還有轎車游姓女駕駛受傷送醫。