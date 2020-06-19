夏日防攝狼 北市警婦幼隊：保持警覺3招防偷拍

隨著炎炎夏日到來，台北市警察局婦幼警察隊今天提醒民眾，平時可用保持警覺等3招防範「攝狼」，若不幸遇上偷拍，則需保持冷靜並報警蒐證，以便警方遏止偷拍歪風。

隨著夏日來臨，許多女性紛紛換上短褲短裙，卻可能遭有心人士暗地偷拍，北市警婦幼隊提醒，現在偷拍手法及工具多元，為避免裙底風光或隱私部位成為別人手機或相機裡的照片或影片，可以使用3招防範。

首先，婦幼隊建議，搭乘大眾運輸交通工具、候車、上下月台及電扶梯或出入公共場所時，記得隨時留意周遭有無可疑人士使用相機、手機偷拍裙底風光。

再來，入住外宿旅社及飯店時，婦幼隊提醒，因針孔會利用充足光源偷拍，可多注意可能架設針孔處，如緊急照明燈、燈罩、天花板、時鐘、冷氣孔、插座及浴室等，尤其要仔細檢查面對床鋪的設備與擺設。

最後，北市婦幼隊表示，使用公廁時，要特別注意垃圾桶、天花板、燈管及衛生紙盒等清潔用具，有無「無線針孔」暗藏其中，趁被害人如廁之際伺機而動。

若遇偷拍，警方呼籲民眾保持冷靜，大聲呼救以請求協助，並立即報警，才能遏制偷拍歪風；如發現可疑人士偷拍他人時，則應主動檢舉，將線索或蒐證資料提供警方，才能迅速破案，依法嚴懲。

另外，警方提醒，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，涉嫌違反刑法妨害秘密罪，將處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，希望民眾不要以身試法。