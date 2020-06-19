基隆老翁公車摔倒背包護體 公車處：長輩車行中別移動

基隆市陳姓80歲老翁今天上午搭乘市公車在忠一路，在司機準備靠城隍廟站牌時，疑似沒有抓好整個人摔進前車門踏板階梯，消防人員將老翁救出送醫，因他背的背包護住他身體，也減緩衝擊力道，目前並無大礙。市公車處指出，

車子行駛中要靠站時，車子仍在行進中，老人家不四移動離開座位，要等靠站後再站起來，會請司機多宣導，減少意外的發生。

今天上午10點多，一輛基隆市公車行駛在忠一路城隍廟站牌附近時，乘客陳姓老翁在車內摔倒，當時站牌有不少乘客，看到都嚇了一大跳。

消防人員到場後發現，老翁摔進前門踏板階梯角落，合力救出後抬上救護車送部立基隆醫院。市公車處派人到醫院了解，目前老翁並無骨折的現象，但頭部有紅腫，因他的背包有護住他的身體，因此滾到前車門踏板階梯時沒有受到嚴重撞擊。

基隆市公共汽車管理處長陳新埤表示，老翁疑因車子要靠站，他先站起來要下車，但因當時車子要進站停車，仍在行進中有其速度，老翁沒抓牢摔倒。一般公田正常的情況下，進站時都會減速煞停，但還是會有速度，因此上了年紀的乘客最好在車子停下之後再站起來，不要在車子行進中人進行移動，會有危險性。