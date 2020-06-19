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影／惡質彈菸姊！清潔婦剛轉身又彈丟菸蒂

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

注意了！癮君子將菸蒂隨手一丟，別以為神不知鬼不覺，彰化市公所清潔隊引進高科技太陽能監視器，隱密性高、自動追蹤且畫質清晰，從3月到今宣導期，已稽查約70件，將先予告誡，如果再犯即會開罰，可裁處1200元到6000元。其中是一名妙齡女在清潔人員掃完菸蒂剛轉身，又再彈出菸蒂的惡質行為。

彰化市長林世賢說，為配合環保署輔導連鎖便利商店、網咖及連鎖啡店等騎樓店面暨民眾亂丟菸蒂等違反環境衛生行為，從今年3月起，動員近60人次，輔導近300家業者，並將彰化火車站列為重點。

林世賢說，清潔隊每天派員到火車站稽查，並派員在廣場熱點守候，但仍然在廣場、路面及側溝隨處可見被亂丟的菸蒂。市公所因此採購高科技太陽能監視器，具隱密性、機動性、自動追蹤且畫質清晰，讓癮君子亂丟菸蒂的動作無所遁形，從3月到今，共取締約70件，依廢棄物清理法可處1200元到6000元罰款，但目前仍在宣導階段 ，將先予告誡。

在蒐證監視器中，有兩名妙齡女子，坐在火車站戶外長椅抽菸，先一人將菸蒂彈到地面，此時，一位負責清掃的婦人過來將菸蒂掃起來，沒想到清掃婦人才轉身，另名女子再將菸蒂彈到地面，清潔隊人員看到畫面都不禁搖頭嘆息；另有從車內彈出菸蒂者，也有站在路邊隨手亂丟菸蒂，均被監視器採證到。

林世賢說，除了取締以外，為了讓癮君子投蒂菸蒂更加方便，市公所在彰化市的門面彰化火車站設有兩個菸蒂收集桶 ，仿國外的菸蒂收集桶投票模式，增加互動式裝置，讓民眾想將菸蒂投進去的意願，可用菸蒂票選彰化市美食（爌肉飯、肉圓）及外帶名產（蛋黃酥、桂圓蛋糕）等，並可減少菸蒂隨處亂丟的現象。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

彰化火車站站前這名清潔婦人剛掃完菸蒂，才轉身，「彈菸姊」又將煙蒂到地上。記者劉明岩／ 翻攝
彰化火車站站前這名清潔婦人剛掃完菸蒂，才轉身，「彈菸姊」又將煙蒂到地上。記者劉明岩／ 翻攝
彰化火車站站前這對「彈菸姊」，在名清潔婦人剛掃完菸蒂，才轉身，又將煙蒂到地上。記者劉明岩／ 翻攝
彰化火車站站前這對「彈菸姊」，在名清潔婦人剛掃完菸蒂，才轉身，又將煙蒂到地上。記者劉明岩／ 翻攝
彰化火車站站前這對「彈菸姊」，在名清潔婦人剛掃完菸蒂，才轉身，又將煙蒂到地上。記者劉明岩／ 翻攝
彰化火車站站前這對「彈菸姊」，在名清潔婦人剛掃完菸蒂，才轉身，又將煙蒂到地上。記者劉明岩／ 翻攝

抽菸 環保署

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