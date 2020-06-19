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疑父有小三少女陪母尾隨 趴車擋風玻璃遭警罰款

中央社 / 高雄19日電

一名少女趴在行駛中轎車引擎蓋上擋風玻璃前畫面網路熱議。高雄警方調查，原來少女當下此舉是為了阻止疑與父親交往過從慎密的女子離去。雙方對簿公堂，少女也依交通違規裁罰。

依網路上流傳畫面，這輛白色轎車擋風玻璃與引擎蓋上趴臥1名長髮女子，期間駕駛試圖緩速讓對方下車，不過身穿短褲少女不肯放手；隨後車子繼續前行，畫面引起網友熱議。

轄區高雄市前鎮警分局前鎮街派出所獲報主動了解。由於雙方堅持提告，後續對簿公堂，開車的31歲張女控告對方毀損引擎蓋，少女則反控對方傷害。至於少女趴車行為是否觸犯公共危險罪，仍待後續釐清，警方先依違反道路交通管理處罰條例開罰500元。

警方初步了解，19歲的少女昨天下午3時多與母親蔡女開車尾隨1名疑與父親過從甚密的張姓女子。兩車沿高市中山三路往南，行駛至光華三路口時，由於前後車輕微追撞，少女疑對方想逃離現場，才會直接跳上引擎蓋、攀在車身擋風玻璃上，試圖阻止張女離去。

警方依現場畫面，張女見狀一開始輕踩油門，原以為對方會自行下車，不料少女死命趴在擋風玻璃上，遲遲未下車，張女隨即又加速行駛300多公尺。最後只得將車停在路口，讓對方安全下車，但少女下車後又與張女當街扭打。

一名少女趴在行駛中轎車引擎蓋上擋風玻璃前畫面網路熱議。 圖／翻攝自爆廢公社
一名少女趴在行駛中轎車引擎蓋上擋風玻璃前畫面網路熱議。 圖／翻攝自爆廢公社

擋風玻璃 交通違規

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