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8旬老翁滾進公車前車門階梯 疑要靠站突站起沒抓牢
基隆市陳姓80歲老翁，今天上午搭乘市公車在忠一路，在司機準備靠城隍廟站牌時，疑似沒有抓好整個人摔進前門踏板階梯，消防人員到場將傷者救出送醫，事故原因還要進一步調查。
今天上午10點多，一輛基隆市公車行駛在忠一路城隍廟站牌附近時，乘客陳姓老翁在車內摔倒，消防人員到場後發現，老翁摔進前門踏板階梯角落，合力救出後抬上救護車送部立基隆醫院。老翁手部、臉部有擦傷，進一步相關檢查。
基隆市公共汽車管理處稽查員說，當時狀況是司機出了圓環之後，準備要靠城隍廟站牌，剛好乘客站起來，可能準備要下車，司機要煞車靠站時，乘客可能沒有抓好，就跌在上車的階梯，但沒有夾住，因不確定骨頭有沒有受傷，因此沒有移動會比較好，報案請救護人員來處理送醫。
市公車處人員說，因為要靠站速度是慢慢的，不會快，後續都有保險會處理。
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