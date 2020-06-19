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為4千債務丟鞭炮燒油漆行 波及議員服務處新北警速逮人
26歲花姓男子昨天晚間10時許夥同3名友人到新北市蘆洲區一間油漆行放火，警、消獲報趕到現場，發現花疑似因債務糾紛到油漆行討債，並丟鞭炮助陣，未料鞭炮碰到油漆等易燃物，造成火勢迅速延燒，更波及樓上王威元議員服務處以及出租房間內的居民；警、消獲報到場，疏散43人、3住戶輕傷送醫，警方循線策動花姓男子及其3名友人到案說明，警詢後逕行拘提，依公共危險與妨害秩序罪嫌移送新北地檢署。
據悉，花日前與47歲柯姓男子約定以新台幣4千元交易2公克K他命，但柯因認為花男給的毒品不純拒絕付款，兩人產生債務糾紛，昨天晚間柯男前往油漆行找老闆泡茶聊天，花夥同友人吳姓（19歲）、李姓（22歲）、王姓（19歲）三名男子前往討債，五人在油漆行門口發生衝突，柯朝四人潑灑油漆，花等4人也拿出球棒、鞭炮等物品助陣，柯被圍毆後跑回油漆行內求救。
花男見柯跑回油漆行，點燃鞭炮後朝油漆行內丟擲，未料店內擺放許多油漆等易燃物，煙花迅速引發火勢並延燒，殃及樓上王威元議員服務處以及3樓住戶，花男4人見火勢一發不可收拾，駕車逃離現場。
警、消獲報到場，疏散住戶43人並將1女性住戶肢體擦挫傷、2住戶輕微嗆傷共3人送醫，半小時後撲滅火勢，警方帶回在場柯姓、油漆顏姓老闆（50歲）等5人了解情況，經調閱監視畫面，鎖定花男所駕的車輛車牌並策動4人到案說明，凌晨3時許花等4人投案，警方漏夜偵詢，警詢後逕行拘提，依公共危險與妨害秩序罪嫌移送新北地檢署。
服務處遭受波及的議員王威元今天上午也出面受訪，感謝消防人員救火迅速，將傷害降到最低，以及警方徹夜追查，迅速將縱火犯嫌逮捕到案，他也指出服務處內損傷還好並無大礙，感謝各界關心。
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