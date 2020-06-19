東港鹽埔漁港火燒船 燒出檢疫「放空船」安全大漏洞
屏東縣鹽埔漁港鹽埔泊區16日下午發生火燒船事故，因西北風勢助長，火勢波及周邊漁船形成連環燒，共造成5艘遠洋漁船及2艘膠筏全毀，損失近3億，漁業受疫情還未恢復生機，一場大火漁民身家財產付之一炬，嚴重打擊生計；東港區漁會總幹事林漢丑說，這場大火也燒出遠洋漁船「放空船」政府嚴格檢疫問題。
林漢丑說，「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」強制規定船員得居家或防疫旅館一人一室檢疫14天，產生「放空船」現象，根本無法因應火災緊急事件，且增加漁民很大的住宿負擔；漁民想問，國內防疫都解禁了，來自低風險國家邊境檢疫縮短為5天，為何政府卻對於遠洋漁船訂定如此嚴格14天防疫標準，漁民能看顧船隻安全且減輕住宿負擔的「原船檢疫」，為何不採用呢？
他說，為強化漁船安全防護，他向漁業署提出建議轉疫情中心， 一是檢疫期由14天減少天數，查該規定自今年3月實施迄今，受檢疫船員皆未有異狀傳出，風險程度相對低，過於嚴格的防疫管制，應隨實際情況調整縮短檢疫天數，2是恢復「原船檢疫」選項，讓船隻留有足夠人數的船員共同看守以因應緊急變故，如火燒船事件； 3是恢復返港前30天無海上接觸史，可免居家檢疫的判定。
這場大火造成5艘遠洋漁船全毀，對於漁船殘骸後續清理事宜，他說，船隻燒燼殘骸屏東縣鄰近掩埋場不收，若運往外縣市費用可觀，船主無法負荷，建議縣府及漁業署協助受災漁民專案處理船體殘骸清運問題。
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