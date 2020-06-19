王浩宇又收到「2顆金屬物體」、殺你全家恐嚇信

桃園市議員王浩宇昨天於臉書表示，又收到內含「2顆金屬物體」的恐嚇信函。記者高宇震／翻攝

桃園市議員王浩宇日前日前疑似因於臉書發布高雄議長死訊引起爭議，近日多次收到死亡威脅，12日收到裝有兩顆子彈，要他「留一點口德」的信封，昨天於臉書表示，又收到內含「2顆金屬物體」的恐嚇信函，立刻報警，結果警方打開信封才發現只是2顆電池。

王浩宇在臉書PO文表示，昨天早上接到助理告知，辦公室疑似又收到恐嚇信件，信封與內容物共重55公克，被註明積欠19元的郵資，指名寫給王浩宇，裡面還裝有「2個金屬物」，便立刻報警，警方獲報不敢掉以輕心，立刻請鑑識組成員趕過來，結果打開來是2顆「金頂電池」。

王浩宇還提到，信封內還裝有一封信，上頭寫著「殺你全家」，她認為是該恐嚇信件是韓粉所為，表示此舉「真的是無聊透頂」，並無奈呼籲「可不可以適可而止？不要浪費寶貴的警力。」

警方表示，接獲王浩宇服務處報案，該可疑信件，經鑑識人員到場檢視，內有2顆電池及一件帶有恐嚇意味信件，目前已受理報案並全力偵辦當中，呼籲，表達意見應冷靜理性，如破壞社會秩序者，警方將全力偵辦，絕不寬貸。