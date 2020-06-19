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蘆洲油漆店傳火警殃及議員服務處 疑似縱火警調查中
新北市蘆洲區昨天晚間10時許發生一起火警，一間油漆店因不明原因起火燃燒，警、消獲報趕到現場疏散43人，並將3人送醫，有民眾表示疑似人為縱火造成，目前警方已將現場油漆行3名員工帶回調查。
有民眾表示，一開始看到幾個人在油漆行前毆打一名身穿白衣的人，不久後油漆行就失火了，現場還不斷傳出爆炸聲響。
住在附近的高姓民眾表示，大約晚上10點45分就聽到「蹦」的一聲巨響，後來又傳出較小的爆裂聲，事發地點在住家巷口附近，所以就出門查看，警消趕到現場維持秩序，附近鄰居聽到聲音都跑出來查看，也一直陸續聽到爆裂聲。
據悉，該油漆行樓上是議員王威元的服務處，王威元表示，感謝民眾打電話或傳訊息關心，位在蘆洲服務處樓下一樓的油漆店因不明原因起火，服務處首當其衝，但沒有嚴重財物損失，服務處內沒有上班同仁或陳情民眾受困或傷亡。
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