蘆洲油漆店傳火警殃及議員服務處 疑似縱火警調查中

新北市蘆洲區昨天晚間10時許發生一起火警，一間油漆店因不明原因起火燃燒，警、消獲報趕到現場疏散43人，並將3人送醫，有民眾表示疑似人為縱火造成，目前警方已將現場油漆行3名員工帶回調查。

有民眾表示，一開始看到幾個人在油漆行前毆打一名身穿白衣的人，不久後油漆行就失火了，現場還不斷傳出爆炸聲響。

住在附近的高姓民眾表示，大約晚上10點45分就聽到「蹦」的一聲巨響，後來又傳出較小的爆裂聲，事發地點在住家巷口附近，所以就出門查看，警消趕到現場維持秩序，附近鄰居聽到聲音都跑出來查看，也一直陸續聽到爆裂聲。