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桃園中路3號社宅深夜火警 5樓工地竄火引發虛驚
桃園市中路3號社會住宅目前正興建中，今晚10點多頂樓5樓工地突然起火、濃煙四竄，附近民眾見狀立刻打119報案，桃園市消防局獲報趕到場撲滅，所幸並未釀人員傷亡，初步懷疑是因施工引燃，但因正值深夜，起火原因仍有待相關負責人員釐清。
中路3號社會住宅位於桃園區國際路二段、崇法街口，前年10月動工，預計2021年9月完工，坐落於司法園區，鄰近桃園地院、桃園地檢，距離國道2號南桃園交流道僅約3分鐘車程，將提供417戶住宅單元，其1、2樓預計作為店鋪、辦公室，並規劃空間讓青年創業及SOHO族進駐辦公。
中路3號社宅由國內知名設計師張清華領軍設計，團隊作品包括松山健康公營住宅、林口世大運選手村、國家檔案館及國家圖書館，曾拿下國家建設卓越獎、香港優質建築大獎及臺灣建築首獎。
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