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私大廁所驚見棄嬰 大一女考試一半產子
高雄市某私立大學校內女廁昨天被清潔工發現一名女嬰，臍帶未斷沒氣息，送醫宣告不治。警方查出生母是校內一名十九歲大一女學生，產後還回教室期末考；由於女嬰產後送醫死亡， 女大生恐涉遺棄致死刑責，檢方今天相驗釐清死因和責任。
據了解，昨天該大學逢期末考，學校清潔工下午清掃廁所時，發現一只塑膠袋，打開發現包裹女嬰，袋內還有沾滿血跡衛生紙；清潔工嚇壞，通報學校護理人員並報案，女嬰送醫後死亡。
校方調閱監視器，發現一名大一女學生應試到一半腹痛難耐到廁所，同學發現她回教室時，神情有些怪異，腳邊還疑沾染血跡。校方找女學生詢問，她起先不願承認，經諮商老師、班導開導才坦承進廁所產子，已先被送醫安養。
女大生身材豐腴，親友沒人發現她懷孕；初步研判女嬰足月，但難判斷活胎或死產，檢察官今天相驗釐清死因。
據了解，女大生安靜內向，平時上課沒有異狀，學校老師正安撫情緒。家人原以為女兒變胖，還要她多運動。
高雄市社會局表示，將協助處理女嬰後事，呼籲遇到困難女性，應尋求社會資源協助。
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