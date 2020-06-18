高雄私立大學女廁有棄嬰！媽媽得知女兒懷孕：心疼

高雄市一所私立大學女廁驚見女棄嬰，到院前已無生命跡象。校方比對監視器，懷疑女嬰生母是校內大一女學生；據了解，女學生體態較豐腴，連父母都沒發現她懷孕；她爸爸之前還要她運動減重，萬萬沒想到女兒懷有身孕，女學生媽媽聽聞消息後，直說「心疼、捨不得」。

學校清潔人員今天下午清掃女廁時，發現廁所內有只塑膠袋，裡頭裝有沾染血跡的衛生紙，定睛一看，還有一名連著臍帶的女嬰，嚇得連忙通報學校護理人員並報案急救。救護人員到場，施以急救措施，但到院前，女嬰已無生命跡象，送醫宣告不治。

校方比對監視器，懷疑女嬰生母是校內大一女學生。據悉，校方人員到教室找到女學生時，她還在考期末考，起先不願承認，是同學發現她有些怪怪的，從廁所回來後，腳上有些血跡；系主任、班導、諮商人員先是安撫他情緒，再陪同她就醫，後續將深入了解事發經過及女學生交友情形。