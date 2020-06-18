男網友受困以色列？詐團加倍證實 婦險遭詐15000美元
55歲李姓婦人日前在網路上結識一名網友，對方自稱在以色列受傷受困，需向李婦借取美金1萬5000元，才能從土耳其轉機返台就醫；李婦聽聞後信以為真，到住處附近銀行準備匯款，所幸行員察覺異狀，通報警方到場處理，員警對李婦解釋這是典型的詐騙手法，李婦才驚覺受騙。
據了解，詐騙集團假扮一名身處以色列的台籍男子，在網路上與李婦寒暄交往，近日突然向李婦聲稱，自己受傷受困在以色列，急需美金1萬5000元（約新台幣45萬元）才能從土耳其轉機返台就醫。
詐團為取信李婦，還另外假扮一名土耳其將軍打電話告訴李婦，稱已接獲該名台籍男子就醫需求，並證實需要美金1萬5000元才能脫困。
李婦聽聞後信以為真，心想救人要緊，遂於6月8日中午前往住家附近的中國信託銀行大安分行匯款，然張姓行員見其急於匯出鉅款，形跡可疑，便立刻通報轄區警方到場處理。
轄區廈門街派出所警員黃宏健到場了解情況後，立刻對李婦解釋，這是詐團的慣用話術，為常見的詐騙手法；過程中，李婦還一度懷疑黃員警察身分，經過黃員籍張姓行員耐心說明，李婦才驚覺受騙，意識到自己差點就將積蓄匯給詐騙集團。
警方提醒，詐騙集團常透過網路交友，以花言巧語讓被害人卸下心防，再以各種理由要求匯款，許多人匯出大筆款項後才知受騙，民眾若接到任何可疑不明電話，應先冷靜求證，並可撥打165或110專線查證，以免落入詐騙陷阱。
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