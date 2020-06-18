高雄私立大學女廁驚見棄嬰 家長和師生未發覺她懷孕

高雄市一所私立大學清潔工下午在校內女廁發現棄嬰，棄嬰臍帶還未斷，到院前已無生命跡象。示意圖／ingimage

高雄市一所私立大學清潔工下午在校內女廁發現棄嬰，棄嬰臍帶還未斷，到院前已無生命跡象。校方循監視器比對，到教室找到一名還在考試的女學生，請導師和諮商中心人員陪伴安撫情緒。因為女學生身材較豐腴，家人和同學都沒有發現她懷孕。

校方表示，今天下午2點10分時，清潔員在女廁發現一名連著臍帶的女嬰，學校護理人員立即到現場急救，緊急報案送醫，嬰兒到院前已死亡。學校調監視錄影帶比對，到教室找到這名產子的學生，學生情緒有些不穩定，已請系主任、諮商老師陪伴就醫。

校方指出，今天是大學期末考周，清潔人員發現女嬰時，學校除報案送醫，也立即調閱監視器，經過比對，懷疑是名大一學生，到教室找到這名學生，還在參加考試。女學生原本不願承認，是同學發現她有些怪怪的，從廁所回來後，腳上有些血跡。