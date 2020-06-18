台南商標公司火警 上百員工順利疏散2人送醫
台南市歸仁區仁美商標工業股份有限公司今天下午驚傳火警，廠內100多名員工緊急疏散，無人受困，但2名女員工分別疑因過度緊張及吸入濃煙送醫，目前火勢已控制。
台南市消防局今天下午3時許獲報，歸仁區中山路仁美商標工業公司發生火警，消防局立刻派出人車趕往現場灌救。
火警現場是面積廣大的2層樓廠房，消防局獲報是紡織機台起火，人員趕抵後，幸廠內100多名員工已緊急疏散逃出廠房，無人受困。
不過，消防局人員說，其中一名年約5旬女員工疑因緊張手腳發抖，被送往台南新樓醫院；另名3旬女員工則是疑因吸入濃煙，微感不適，送往奇美醫學中心。目前火勢已被控制，起火原因待進一步調查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言