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少年詐欺車手逐步攀升 北市警祭萬元檢舉獎金

中央社 / 台北18日電

未成年詐欺車手呈逐步成長趨勢，台北市警察局刑事警察大隊今天提醒，暑假打工旺季將至，青年學子勿因小利而擔任詐欺車手，否則將面臨刑責，另提供檢舉獎金強力打詐。

市刑大今天發布新聞稿表示，北市警方近來接連查獲數名未成年詐欺車手；統計今年1至5月查獲車手人數和去年同期相較，可發現去年查獲車手總數逾600人，今年則降至約500人。但未成年詐欺車手部分，雖均未破百人，但有逐步增長趨勢。

警方分析發現，詐騙集團常透過打工、介紹或金錢誘惑等方式，以「輕鬆致富」等口號，吸收缺乏社會經驗青少年當車手取款，並於暑假打工旺季鎖定青年學子，在各大求職平台徵人，一旦不察恐淪為詐騙共犯。

市刑大提醒，車手除須面臨刑責外，若犯案時未成年，被害人可依法向車手父母求償。

對此，市刑大呼籲青少年，勿因小利而從事非法行為，父母平時也應多加注意子女作息，給予關懷，避免淪為歹徒利用工具而誤入歧途。

而對於詐騙手法隨著科技日新月異，市刑大建議，民眾可多注意新聞報導，並加入市刑大「台北波麗士」或「反詐騙小金剛」等臉書粉專，提升反詐騙意識，以免落入詐騙集團佈下的網路陷阱。

另外，市刑大為擴大查緝詐欺車手，也祭出優渥獎金。若民眾通報詐欺車手及收簿手情資，並協助偵破案件，每案可核發新台幣1萬元獎勵金，希望藉警民合作打擊犯罪，成功遏止詐騙歪風。

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