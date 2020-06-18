扯！無視學童淨灘 婦人灑冥紙嗆「不用撿！會泡爛」

張姓海生館講師今天中午帶29名幼稚園學童到屏東縣車城鄉後灣淨灘，但卻發現4名遊客不斷在沙灘亂灑類似灑冥紙的紙片。張女見狀上前制止，卻遭其中一名婦人回應「不用撿！會被海水泡爛」。

恆春某幼稚園今天上午辦淨灘活動，由張姓海生館講師帶29名幼稚園學童，到屏東縣車城鄉後灣淨灘。淨灘過程中，發現沙灘上有4名拍照的遊客，不斷在沙灘上灑外觀類似冥紙的紙片，紙片隨著海風吹拂在沙灘上飄散。

張女見狀立刻上前向其中一名婦人制止，對她說「這是在製造垃圾」，該名婦人卻持續在張女面前灑紙，隨後便回應張女，「不用撿！會被海水泡爛」。

直到參加淨灘的小朋友走到婦人身旁時，張女又向婦人說，「難到你們的垃圾要小孩幫你們撿嗎？」婦人當下仍不以為意反覆跳針說「不用撿！會被海水泡爛」，也無視正在現場淨灘的學童，直接轉身離去。

張女表示，幼兒淨灘已連辦3年，多半是撿拾寶特瓶、杯子等海漂垃圾，今天的狀況是第一次遇到，但還是呼籲民眾不要造成環境破壞，更不要在小孩面前做出不良示範。